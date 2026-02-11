Toprak Razgatlıoğlu Belgeseli İstanbul'da Tanıtıldı - Son Dakika
Toprak Razgatlıoğlu Belgeseli İstanbul'da Tanıtıldı

Toprak Razgatlıoğlu Belgeseli İstanbul\'da Tanıtıldı
11.02.2026 13:29
Toprak Razgatlıoğlu'nun kariyerine odaklanan belgeselin ön gösterimi İstanbul'da yapıldı.

EL Turco: Toprak Razgatlıoğlu belgeselinin ön gösterimi İstanbul'da gerçekleştirildi. Terminal Kadıköy'deki Paribu Art'ta düzenlenen galada, Toprak Razgatlıoğlu'nun pistteki zaferlerinden MotoGP hedefine uzanan kariyer yolculuğu ilk kez geniş bir davetli grubuyla paylaşıldı.

Spor ve medya dünyasından çok sayıda ismin katıldığı gecede, üç dünya şampiyonluğuna uzanan başarı hikayesi çarpıcı görüntüler ve özel röportajlarla aktarıldı. Galaya Toprak Razgatlıoğlu'nun yanı sıra Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa ile spor camiasından birçok davetli katıldı.

'HERKESİN GURUR DUYDUĞU BİR BELGESEL OLDU'

Gösterimin ardından konuşan Toprak Razgatlıoğlu, belgeselin kendisi için büyük anlam taşıdığını belirterek, "Öncelikle emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hem duygusal hem de herkesin gurur duyduğu bir belgesel oldu. Benim için çok anlamlı ve önemli. Neredeyse hayatımı anlatıyor gibi; baştan sona hedeflerimizi, hayallerimizi tek tek gerçekleştirdiğimiz bir belgesel izledik. Tabii ki de daha gerçekleştireceğimiz çok hedefler ve hayaller var çünkü şimdi MotoGP yolundayız. İlk sene çok zor olacak ama 2027 ve sonrası daha iyi olacağına inanıyorum. MotoGP'de sadece yarışmak değil, önemli ve başarılı bir şekilde hatırlanmak istiyorum. İnşallah bir dünya şampiyonluğu olursa bu inanılmaz bir şey olur. Kariyerimi dolu dolu yaşamış bir sporcu olurum. Bu yolculuğa da bu hayalle çıktık. Her zaman yeni meydan okumaları çok seviyorum, aynı BMW'deki gibi... İnanıyorum ki 2027'de her şey çok daha farklı olacak. Belgeselde izlediğimiz serüven devam edecek diye düşünüyorum" dedi.

'TARİH YAZIYORUZ'

MotoGP hedeflerine de değinen milli sporcu, "Herkesin çok büyük beklentisi var. Tarih yazıyoruz ama o tarihi de en iyi şekilde yazmak istiyorum. Çünkü ülkemizi temsil ediyorum, podyumlarda Türk bayrağını dalgalandıracağız. En büyük hedefim belgeselde gördüğümüz gibi Türk bayrağı ile podyuma gelmek. İnşallah nasip olur. Bunu gerçekten gönülden istiyorum. Sizlerin de zaten desteği gerçekten çok mutlu ediyor ve beni güçlendiriyor. Bu yola hep beraber çıktık, hep beraber başaracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

