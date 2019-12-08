Son Dakika Haberleri: Topuklu Terlik Süt Yapar'a Bursalılardan tam puan
Son Dakika Güncel Topuklu Terlik Süt Yapar'a Bursalılardan tam puan - Son Dakika

Topuklu Terlik Süt Yapar'a Bursalılardan tam puan

6 saat önce

Yazar Figen Şakacı'nın Pala Hayriye romanındaki Pişti hikayesinden uyarlanan 'Topuklu Terlik Süt Yapar' oyunu ilk kez Bursalı tiyatroseverlerle buluştu.

Topuklu Terlik Süt Yapar'a Bursalılardan tam puan, System.String[]

Yazar Figen Şakacı'nın Pala Hayriye romanındaki Pişti hikayesinden uyarlanan 'Topuklu Terlik Süt Yapar' oyunu ilk kez Bursalı tiyatroseverlerle buluştu. Salonu tıklım tıklım dolduran Bursalılar, gösteriye tam puan verdi.


Kadınlık ve erkeklik, annelik ve kadınlık, aşk ve ilişki, toplumsal roller ve bireysel özgürlükler konularını ironik bir şekilde inceleyen Topuklu Terlik Süt Yapar isimli tiyatro oyunu İstanbul'un ardından ilk kez Bursa'da sergilendi. Yazar Figen Şakacı'nın Pala Hayriye romanındaki Pişti hikayesinden uyarlanan ve Altuğ Görgü'nün yönettiği oyun, Podyum Sanat Mahal ve Şogen Film ortak projesi ile Bursalıların beğenisine sunuldu. İrem Altuğ, Nilgün Türksever, Atilla Can Çelebi, Murat Liman, Altuğ Görgü ve Özlem Toptaş'ın muhteşem performansları ve oyunculukları ile hayat verdiği 'Topuklu Terlik Süt Yapar' oyununun finali izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. - BURSA

İstanbul, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 02:33 Kaynak: İHA
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