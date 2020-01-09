Torbalı'da 112 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Torbalı'da 112 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi - Son Dakika

Torbalı'da 112 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi

6 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir iş yerinde gümrük kaçağı içki satıldığı bilgisi üzerine jandarma tarafından yapılan baskında 112 litre gümrük kaçağı viski ele geçirildi.

Torbalı'da 112 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi, System.String[]

İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir iş yerinde gümrük kaçağı içki satıldığı bilgisi üzerine jandarma tarafından yapılan baskında 112 litre gümrük kaçağı viski ele geçirildi.


İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı ilçesi Dokuz Eylül Caddesi'nde faaliyet gösteren iş yerinde, kaçak alkollü içki satışı yapıldığı bilgisini aldı. Yapılan operasyonda, iş yeri ve eklentilerinde aramalar yapıldı. Baskında, 112 litre gümrük kaçağı viski ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

Jandarma, Torbalı, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:53 Kaynak: İHA
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