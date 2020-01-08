Torbalı'da 4 yıl aradan sonra develer sahaya iniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Torbalı'da 4 yıl aradan sonra develer sahaya iniyor - Son Dakika

Torbalı'da 4 yıl aradan sonra develer sahaya iniyor

6 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde, geleneksel deve güreşlerinin 4 yıl aradan sonra yeniden başlayacağı ifade edilirken, Ege Bölgesinin en büyük deve güreşi festivaline imza atması beklenen Torbalı Belediyesi, bu kapsamda hazırlıklarını sürdürüyor.

Torbalı'da 4 yıl aradan sonra develer sahaya iniyor, System.String[]

İzmir'in Torbalı ilçesinde, geleneksel deve güreşlerinin 4 yıl aradan sonra yeniden başlayacağı ifade edilirken, Ege Bölgesinin en büyük deve güreşi festivaline imza atması beklenen Torbalı Belediyesi, bu kapsamda hazırlıklarını sürdürüyor.


Torbalı ilçesinde, ilk olarak Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur tarafından düzenlenen Deve Güreşi Festivali, 4 yıl aradan sonra yeniden düzenleniyor. Her yıl 30 bine yakın kişinin takip ettiği festival, bu yıl 2 Şubat 2020 Pazar günü gerçekleşecek. Bölgenin yanı sıra Antalya ve Çanakkale gibi şehirlerden de pehlivan develerin boy göstereceği festival, renkli görüntülere sahne olacak.


Öte yandan, 220 devenin katılacağı ve 7 farklı kupa için güreşlerin gerçekleşeceği festival için hazırlıklar sürüyor. Özbey Mahallesi'nde bulunan arenada gerçekleşecek olan festivalin komite başkanlığını Mehmet Kurt üstleniyor. Bu yıl 12.'si düzenlenecek festivalde Torbalı Belediyesi ekipleri, yaklaşık 50 stant kurarak yöresel ürünlerin satışınıda sağlayacağı bildirildi.


Festivalle ilgili bilgi veren Deve Güreşi Festivali Komite Başkanı Mehmet Kurt, "Torbalı deve güreşlerini özlemişti. Yıllardır bölge sakinleri kültürlerini yaşamak için çevre il ve ilçelere gidiyordu. Belediye Başkanımız İsmail Uygur'un talimatı ile Ege Bölgesinin 900 yıllık geleneğini yeniden yaşatacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Festival için çalışmalarımız sürüyor. Bölgenin en büyük deve güreşi organizasyonuna imza atacağız. Tüm Ege halkını Torbalı Belediyesi 12. Geleneksel Deve Güreşi Festivaline bekliyoruz" dedi. - İZMİR

Torbalı, İzmir, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:35 Kaynak: İHA
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