İzmir'in Torbalı ilçesinde, sağanak nedeniyle suyla dolan alt geçitte mahsur kaldığı kamyonetinde hayatını kaybeden 58 yaşındaki Mehmet Ekinci'nin cenazesi toprağa verildi.
İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alınan 3 çocuk babası Ekinci'nin cenazesi, Buca ilçesindeki Zikirtepe Camisi'ne getirildi. Aile üyeleri cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.
Burada öğle vakti kılınan namazın ardından Ekinci'nin cenazesi, Kaynaklar Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenazeye, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ile Ceyda Bölünmez Çankırı'nın yanı sıra ailenin yakınları katıldı.
Hidrolik ustası olan Ekinci'nin, olay esnasında bir fabrikaya tamire gittiği öğrenildi.
Olay
Torbalı ilçesinde dün Mehmet Ekinci'nin kullandığı 45 E 3077 plakalı kamyonet, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki İZBAN alt geçidinde biriken yağmur sularında mahsur kalmıştı. İtfaiye ekibinin çalışmasıyla kamyonetten çıkarılan Ekinci hayatını kaybetmişti.
Son Dakika › Güncel › Torbalı'da selde mahsur kalan Ekinci'nin cenazesi defnedildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?