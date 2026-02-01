Torbalı'da Yağışlar Üreticilere Can Su Oluyor - Son Dakika
Torbalı'da Yağışlar Üreticilere Can Su Oluyor

01.02.2026 10:09
İzmir'in Torbalı ilçesindeki yağışlar, kuraklık endişesi taşıyan üreticilere umut verdi.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde son günlerde etkili olan yağışlar, kuraklık nedeniyle endişe yaşayan üreticilere rahat nefes aldırdı. İlçede yetişen kışlık sebzelerin Ege Bölgesi'nin ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'ini karşıladığını belirten Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, yağışların sebzeler ile ekimi yapılan buğday ve arpaya can suyu olduğunu belirtti.

İzmir'de son günlerde etkili olan yağışlar, uzun süredir kuraklık nedeniyle endişe yaşayan üreticilerin yüzünü güldürdü. Beklenen yağmurun gelmesiyle birlikte hem yer altı su kaynaklarında toparlanma sinyalleri görülmeye başladı hem de kısa süre önce ekimi yapılan buğday ve arpa ile tarlada kalan kışlık sebzeler suyla buluştu. İzmir'in sebze üretiminde öne çıkan ilçelerinden Torbalı'da üreticiler, son yağışlarla birlikte rahat bir nefes aldı. Karnabahar, pırasa, lahana ve brokoli gibi kışlık sebzelerin ilk olarak kendi bölgelerinde yetiştirildiğini ve Ege Bölgesi'nin ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'ini karşıladığını belirten Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, kış mevsiminin kurak başladığını belirtip, "Kasım ve aralık aylarında kış kurak başlamıştı. Bu durum kışlık sebzelerimizi ciddi derecede olumsuz etkilemişti. Kışlık sebzelerin bir kısmı toplandı ancak henüz tarlada olan ürünler için son yağmurlar can suyu oldu. Bunun yanı sıra buğday ve arpa ekimleri yapılmıştı. Yağışların yetersiz olması nedeniyle bu ürünlerde de sıkıntı yaşanıyordu. Yağmurların başlaması, bu ürünler için de olumlu oldu" ifadelerini kullandı.

'YAĞIŞLAR YER ALTI SULARINA DA YARADI'

Yağışların yer altı su kaynaklarına ve çaylara da katkı sağladığını ifade eden Olgun, "Bölgemizde daha önce 100-150 metreden çıkan yer altı suları, kuraklık nedeniyle 250-300 metrelere kadar inmişti. Yağmurların yer altı sularını yeniden besleyeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Olgun ayrıca, uzun süredir kurak olan Fetrek ve Çevlik çaylarının da son yağışlarla birlikte yeniden suyla dolduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Torbalı, Güncel, İzmir, Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Torbalı'da Yağışlar Üreticilere Can Su Oluyor
