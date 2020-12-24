Torbalı'daki meslek odalarından esnafa destek kampanyası - Son Dakika

Torbalı'daki meslek odalarından esnafa destek kampanyası

24.12.2020 11:39
Torbalı'daki meslek odalarından esnafa destek kampanyası, System.String[]

İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan meslek odaları Torbalı Ticaret Odası (TTO), öncülüğünde bir araya gelerek esnafa destek için "Esnafını koru" kampanyası başlattı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan meslek odaları Torbalı Ticaret Odası (TTO), öncülüğünde bir araya gelerek esnafa destek için "Esnafını koru" kampanyası başlattı.

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, daha önceki düzenledikleri kampanyaların da etkili olduğunu belirtti.

Bu kez ilçedeki diğer odalarla da bir araya geldiklerini aktaran Olgun, "Biz meslek kuruluşları olarak esnafımıza herkesin sahip çıkmasını istiyoruz. Küçük bir alışveriş demek evine ekmek götüren esnafa destek demektir. İnşallah aşı çalışmaları ile yeni yıla umut ile gireceğiz. Bu kampanyayı başlatmada emeği olan oda başkanlarıma ve esnafını her zaman koruyan Torbalı halkına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Esnafın pandemi sürecinde zorlu çekmeye devam ettiğini belirten Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Gülcü, ilçedeki vatandaşların esnafa sahip çıkasını istedi.

Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin de kampanyayı desteklediklerini belirterek, "Koranavirüs ortaya çıktığından beri hem çiftçilerimiz hem de esnafımız çok büyük zorluklar çekiyor. Yeni yıl ve vatandaşlarımızın bu kampanyaya desteği ile bu zorlu süreci atlatacağız." diye konuştu.

Yapılan çalışmalardan memnun olduğunu dile getiren Şoförler Odası Başkanı Cıva İsmail Akman, odaya kayıtlı olan taksi, dolmuş ve servis işletmecilerinin basit usul vergilendirmeye tabi oldukları için esnaf sayıldığını hatırlatarak, vatandaşlardan destek beklediklerini dile getirdi.

Tepeköy Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Semih Canbeldek, "Salgın her esnaf gibi Torbalı esnafını da olumsuz etkiledi. Biz kooperatif olarak esnafımıza kredi sağlamayı sürdüreceğiz. Esnafımızı korumamız gerekir." ifadelerini kullandı.

Ticaret, Torbalı, Esnaf, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Torbalı'daki meslek odalarından esnafa destek kampanyası - Son Dakika Ekonomi


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