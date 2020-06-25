Torbalılı öğrencilerden Mehmetçiğe moral - Son Dakika

İzmir'in Torbalı ilçesindeki öğrenciler, velileri ve öğretmenleri, Afrin'de görev yapan askerlere moral amacıyla hediyeler gönderdi.



Torbalı ilçesindeki bir okulun ana sınıfı öğrencileri, velileri ve öğretmenleri, Afrin'de görev yapan Mehmetçiğe moral olması amacıyla resim, şiir ve mektuplar hazırladı. Bunun yanında yine öğretmenler, velilerin kendi elleriyle ördükleri atkı ve bereler ile öğrencilerin kendi harçlıklarıyla aldığı bazı malzemeleri Afrin'de görev yapan askerlere gönderilmek üzere İzmir İl Jandarma Komutanlığına teslim etti.



Malzemelerin teslim edilmek üzere Hatay İl Jandarma Komutanlığına gönderileceği öğrenildi. - İZMİR