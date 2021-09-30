Toros Üniversitesi öğrencileri,18. Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması'nda birinci oldu - Son Dakika

Toros Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'ne bağlı Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencileri, 18. Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması'nda birincilik elde etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencileri Anıl Tekne, Kübra Deniz Altunkaya ve Gül Alışar, Mars Lojistik ve Lojistik Derneği (LODER) iş birliğiyle bu yıl 18'incisi düzenlenen yarışmaya katıldı.

A kategorisinde yarışan öğrenciler, hazırladıkları vaka çözümüyle birinci oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayhan Demirci, öğrencilerini tebrik ederek, "Türkiye'nin seçkin üniversitelerinden 70 ekibin yarıştığı böylesi önemli bir yarışmada alınan bu derece sadece üniversitemiz için değil kentimiz için de önemlidir. Üniversitemiz öğrencileri aldıkları bu başarıyla sadece bizleri değil, şehrimizi de gururlandırmışlardır." ifadesini kullandı.