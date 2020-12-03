Toroslar Belediyesinden yapılandırma çağrısı - Son Dakika

Toroslar Belediyesinden yapılandırma çağrısı

03.12.2020 15:04
Toroslar Belediyesinden yapılandırma çağrısı, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında vatandaşların belediyeye olan borçlarının yapılandırıldığını belirterek, "Yapılandırma fırsatını kaçırmayın" çağrısı yaptı.

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında vatandaşların belediyeye olan borçlarının yapılandırıldığını belirterek, "Yapılandırma fırsatını kaçırmayın" çağrısı yaptı.

Toroslar Belediyesi, 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında, vatandaşların tahakkuk edilmiş borçlarını 18 taksitle yapılandırıyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi gibi kanun kapsamındaki diğer borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların, bu kanundan yararlanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar belediyeye müracaatlarını yapmaları gerekiyor. 31 Ağustos 2020 tarihinden önce tahakkuk edilmiş borçları kapsayan yapılandırmada; peşin ödeme ile 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitlendirme imkanı sağlanıyor.

Yapılandırmaya online başvuru

Mükellefler, korona virüs tedbirleri kapsamında belediyeye gelmeden online olarak www.toroslar-bld.gov.tr internet adresinde bulunan e-belediye sistemi üzerinden de başvurularını ve işlemlerini önümüzdeki hafta yapabilecek.

"Yapılandırma fırsatını kaçırmayın"

Yapılandırmanın önemli bir fırsat olduğunu belirten Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, "Yapılandırma fırsatını kaçırmayın" diyerek, yapılandırma işlemlerinin son güne bırakılmaması konusunda vatandaşlardan gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi. Covid-19 salgınına karşı toplum sağlığını korumak adına belediyede gerekli önlemleri aldıklarını kaydeden Başkan Yılmaz, belediye binasına girişlerin HES kodu kontrolü ile sağlandığını söyleyerek, "Bu uygulama ile hemşehrilerimizin ve personelimizin sağlığını koruyoruz. Lütfen maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim" dedi. - MERSİN

Toroslar Belediyesinden yapılandırma çağrısı
Toroslar Belediyesinden yapılandırma çağrısı
Toroslar Belediyesinden yapılandırma çağrısı

Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Mersin, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Toroslar Belediyesinden yapılandırma çağrısı - Son Dakika Ekonomi


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