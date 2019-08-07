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Toroslar'da "Renkli Adalar Projesi"

16 dakika önce

Toroslar Belediyesi tarafından hazırlanan "Renkli Adalar Projesi" kapsamında toplu konut alanlarındaki binaların dış cepheleri boyanmaya devam ediyor.

Toroslar'da
Toroslar Belediyesi tarafından hazırlanan "Renkli Adalar Projesi" kapsamında toplu konut alanlarındaki binaların dış cepheleri boyanmaya devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Güneykent, Akbelen ve Halkkent mahallelerinde bulunan binalar estetik tasarım bütünlüğünün sağlanması ve kent kimliğinin güçlendirilmesi amacıyla boyanıyor.
"Boyası sizden işçilik bizden" sloganıyla devam eden proje vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yaşanabilir bir Toroslar inşa etmek istediklerini belirtti.
Çalışmalarını bu yönde sürdürdüklerini aktaran Yılmaz, "Toroslar'ın kültürel ve doğal zenginliğine paralel olarak yaşanabilir bir ilçe kimliğinin kazandırılmasını sağlayan bu çalışmayla binaların dış görünümleri yenilenirken görsel bir güzellik de katılmış oluyor. Binaların iyi görünmesi, sadece bina sahipleri için değil o çevrede yaşan herkes ve genel anlamda ilçe için artı bir değer katıyor." ifadesini kullandı.
Güneykent, Toroslar, Adalar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:41 Kaynak: AA
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