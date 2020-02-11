Toroslar'da 'Sokakta temizlik var' projesi sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toroslar'da 'Sokakta temizlik var' projesi sürüyor - Son Dakika

Toroslar'da 'Sokakta temizlik var' projesi sürüyor

6 saat önce

Toroslar Belediyesi'nin, 'Daha temiz ve daha yaşanabilir bir Toroslar' hedefiyle yürüttüğü, 'Sokakta temizlik var' projesinin tüm hızıyla sürdüğü bildirildi.

Toroslar'da 'Sokakta temizlik var' projesi sürüyor, System.String[]

Toroslar Belediyesi'nin, 'Daha temiz ve daha yaşanabilir bir Toroslar' hedefiyle yürüttüğü, 'Sokakta temizlik var' projesinin tüm hızıyla sürdüğü bildirildi.


Toroslar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, rutin temizlik hizmetlerinin yanı sıra proje kapsamında her gün iki mahalle 10'ar kişilik ekiple köşe bucak temizleniyor. Belli bir program dahilinde Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından titizlikle temizlenen sokaklar, vatandaşları da memnun ediyor. Ekipler, mahallelerde sokakların ve boş arsaların temizliğini yaparken, aynı zamanda kötü koku ve görüntü kirliği oluşturmaması amacıyla çöp konteynerlerini de dezenfekte ediyor. Bu çerçevede Akbelen, Çavuşlu, Demirtaş ve Alsancak mahalleleri baştan aşağı temizlendi.


"Toroslarımızın çevre estetiğini koruyoruz"


Düzenli bir kent vizyonu oluşturmak ve Toroslar'da çevre estetiğinin korunması amacıyla çalışma yaptıklarını söyleyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Ekiplerimiz, mekanik araçlarımız ve ekipmanlarımızla, ilçemizin her zaman temiz ve düzenli olması amacıyla çalışıyoruz" dedi. 'Sokakta temizlik var' projesinin vatandaşlar tarafından benimsenmesinin mutluluk verici olduğunu belirten Yılmaz, "Ekiplerimiz mahallelerimizde en ince ayrıntıyı bile atlamadan, özenle temizlik çalışması yapıyor. Vatandaşlarımız da bu çalışmadan memnun. Projemizin en güzel yanı da rutin temizlik hizmetlerimizin aksamadan yapılmasıdır. Bu sayede ilçemizde bulunan tüm mahallelerimize eşit ve sürekli temizlik hizmeti vermiş oluyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Toroslar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:01 Kaynak: İHA
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