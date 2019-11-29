Son Dakika Haberleri: Toroslar'da tahrip olan yollar yeniden yapılıyor
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Toroslar'da tahrip olan yollar yeniden yapılıyor

6 saat önce

Toroslar Belediyesi'nin ilçe genelinde başlattığı yol yapım ve onarım seferberliği tüm hızıyla devam ediyor.

Toroslar'da tahrip olan yollar yeniden yapılıyor, System.String[]

Toroslar Belediyesi'nin ilçe genelinde başlattığı yol yapım ve onarım seferberliği tüm hızıyla devam ediyor.


Elektrik, su, kanalizasyon, telefon, internet, doğalgaz gibi altyapı çalışmaları sebebiyle kazılan ve tahrip olan yollarda çalışmalar gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye, Tozkoparan ve Zeki Ayan mahallelerinde sıcak karışım asfalt serimi ve yol bakımı yaptı.


"İlçemizin ihtiyaçlarına en kısa zamanda cevap verebilmek amacıyla hizmetlerimizi geniş bir yelpazede sürdürüyoruz" diyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Ulaşıma çok önem veriyoruz. İlçemizde alternatif yollar açmanın yanında deforme olan yollarımızda da kilit parke, asfalt serim ve bakım çalışmaları yaparak sürücü ve yayalara güvenli ve konforlu yollar sunuyoruz. Bütün mahallelerimizin eksikliklerini yerinde tespit etmiş durumdayız ve çok hassas bir şekilde çalışıyoruz. Şu an belli noktalarda altyapı çalışmaları devam ediyor. Altyapısı tamamlanan yollarımıza da en kısa zamanda müdahale ederek vatandaşlarımızı mağdur etmemeye çalışıyoruz. Amacımız hemşerilerimizin yaşam kalitesini daha üst seviyelere çıkartmak" diye konuştu. - MERSİN

Toroslar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:10 Kaynak: İHA
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