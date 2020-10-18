Toroslar'daki ibadethanelerde Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor - Son Dakika

Toroslar Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ibadethanelerde dezenfeksiyon çalışması yapılıyor.

Belediyen yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince, cami ve Kur'an kursu verilen ibadethaneler periyodik aralıklarla dezenfekte ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Kovid-19 tedbirlerinin ilçe genelinde uygulanmaya devam ettiğini belirterek, "Sağlık öncelikli çalışıyoruz. İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte vatandaşlarımızın toplu olarak kullandığı alanlardan biri olan ibadethanelerde dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Bu salgını ancak aldığımız tedbir ve önlemlerle yenebiliriz." ifadesini kullandı.