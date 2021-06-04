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Torosların eteğindeki Gelincik Tepesi, yamaç paraşütü tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu - Son Dakika

Torosların eteğindeki Gelincik Tepesi, yamaç paraşütü tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu

04.06.2021 11:01

Doğu Akdeniz'in incisi Mersin'de, doğal güzelliğiyle öne çıkan Toros Dağlarının eteğindeki Gelincik Tepesi, yamaç paraşütü yapmak isteyen yerli ve yabancı adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Doğu Akdeniz'in incisi Mersin'de, doğal güzelliğiyle öne çıkan Toros Dağlarının eteğindeki Gelincik Tepesi, yamaç paraşütü yapmak isteyen yerli ve yabancı adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Yenişehir ilçesinin Emirler Mahallesi'ndeki tepe, kentin uygun iklim koşulları sayesinde dört mevsim yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor.

Şehir merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve uygun kalkış yapısına sahip olan Gelincik Tepesi'nden yamaç paraşütleriyle uçan sporcular, kenti kuş bakışı gözlemleme imkanı buluyor.

Deniz manzarası eşliğinde yamaç paraşütü kullanıp Toros Dağlarının ve Akdeniz'in eşsiz güzelliklerini izleme fırsatı yakalayan adrenalin tutkunları, gökyüzünde kaldıkları süre boyunca heyecan dolu dakikalar yaşıyor.

Sporcuların keyifli anlar yaşadığı uçuş yolculuğu, Gelincik Tepesi'nin alt kısmında yer alan çeşitli iniş noktalarında son buluyor.

Misafirlerine acil iniş noktaları açısından da kolaylık sağlayan, elverişli arazi yapısına sahip tepe, hem yerli hem de yabancı yamaç paraşütü sporcularını ağırlıyor.

"Burayı çok seviyorum. Uçmaktan keyif alıyorum"

Rus sporcu Dimitri Burnikov, AA muhabirine, 3 yıl önce ziyaret ettiği ve eşsiz güzelliklerinden etkilenip hayatını sürdürme kararı aldığı Türkiye'nin farklı kentlerinde, çok kez yamaç paraşütü yaptığını söyledi.

Uzun yıllardır uçuş yaptığını anlatan Burnikov, "Takım arkadaşlarımla daha önce Mersin'in farklı yerlerinde de uçuş yaptık. Buraların çok farklı havası var. Gelincik Tepesi çok güzel bir yer çünkü hem kalkış alanı hem deniz manzarası hem de yeşil alanlarının olması çok iyi. Burayı çok seviyorum. Uçmaktan keyif alıyorum." diye konuştu.

Yamaç paraşütü sporcularından Abdullah Can Erdoğan da 2011 yılından beri keyif alarak bu sporu yaptığını ifade etti.

Tasarım harikası güvenli araçlarla gökyüzünün tadını çıkardıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Gelincik Tepesi, doğrudan denizi karşıladığı için bize çok güvenli bir rüzgar gönderiyor. Hem pozisyon açısından hem de etrafa hakim oluşundan dolayı çok güzel bir tepe. Bu tepenin kıymetini bilmek gerekiyor.

Kentteki bir üniversitede görev yapıyorum. Öğle arası için hazırladığım sandviçi tepede yedikten sonra bir saat kadar gökyüzünde uçup tekrar dersime dönebiliyorum. Buranın böyle bir artısı var."

"Hem deniz hem de dağ iklimini bir arada barındırıyor"

Sporculardan Ahmet Kıratlı da bölgenin, doğal güzelliği ve uygun koşullarıyla yamaç paraşütüyle ilgilenenlere çok büyük avantajlar sağladığını belirterek, "Burası inşa edilebilen bir tepe değil. Yaradılıştan gelen bir harika. Bu da Mersin için çok güzel bir şey. Merkezi konumda olması daha fazla ön planda olmasını sağlıyor. Herkesin gelip denemesini tavsiye ediyorum. İnanılmaz bir güzelliği var. Hem deniz hem de dağ iklimini bir arada barındırdığı için diğer yerlerden farklı." ifadelerini kullandı.

Yaşar Arslan da Gelincik Tepesi'nin kalkış sırasında risk oluşturmadığını aktararak, "Burası bulunmaz bir nimet. Mükemmel bir uçuş alanı. Çok güzel uçuşlar yapıyoruz." dedi.

Genç sporculardan 16 yaşındaki Sıla Elçiçeği de hayalini gerçekleştirdiği Gelincik Tepesi'nden kalkış yapıp deniz manzarası eşliğinde gökyüzünde süzüldüğü anlarda heyecanlandığını anlattı.

Torosların eteğindeki Gelincik Tepesi, yamaç paraşütü tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu
Torosların eteğindeki Gelincik Tepesi, yamaç paraşütü tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu
Torosların eteğindeki Gelincik Tepesi, yamaç paraşütü tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu
Torosların eteğindeki Gelincik Tepesi, yamaç paraşütü tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu
Torosların eteğindeki Gelincik Tepesi, yamaç paraşütü tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu

Toros Dağları, Doğu Akdeniz, Akdeniz, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Torosların eteğindeki Gelincik Tepesi, yamaç paraşütü tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu - Son Dakika Spor


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