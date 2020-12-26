Torosların zirvesinde internetsiz köy kalmıyor - Son Dakika

TOROSLAR'ın zirvesinde, 25 noktada açılan EBA noktasının ardından, Erdemli Belediyesi internet olmayan köy bırakmıyor.

Radyo link sistemi ile Erdemli Belediyesi ekipleri, öncelikli olarak internet erişimi olmayan veya az olan köylerde çalışmayı başlattı. Hummalı bir çalışma yürüten ekipler ilk olarak 25 köy, 34 noktada EBA noktasına ücretsiz internet sağladı ve öğrencileri internetle buluşturdu. Ekipler, köylerde evler için de çalışma yürüttü. Evlerde internet erişiminden faydalanılması için teknik çalışmalar tamamlandı.

Kent merkezinde ne varsa köylerde de o imkanları sağlamanın gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, köylerde yaşayan öğrencilerin, bilgiye ulaşmalarının önündeki engelleri bir bir kaldırdıklarını vurguladı. Başkan Tollu, "Köyde kalan çocuklarımızın eğitim imkanından geride kalması bizleri huzursuz ediyordu. İlçe Kaymakamımızın önderliğinde, internet erişimi olmayan köylerimizin tamamına internet erişimi sağladık. Öğrencilerimiz, köyde yaşayan kardeşlerimizin tamamı bilgiye erişmek adına hiçbir eksikleri kalmadı. Yani kenteki imkanlar neyi gerektiriyorsa, köyde ki çocuklarımızda, köyde ki yavrularımızda bu imkana kavuşmuş oldu. Bundan dolayı ben emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.34 Noktada EBA Noktalarının kurulduğunu belirten Erdemli Kaymakamı Avni Kula, öğrencilerin fırsat eşitliğini yakaladığına dikkat çekti. Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve ekibine teşekkür eden Kaymakam Avni Kula, "Önce Erdemli belediye başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. 34 noktada belediye tüm masrafları karşılayarak EBA noktası kurdu. Öğrencilerimizin eğitime daha rahat ulaşabilmeleri için. Fakat zaman içerisinde EBA noktasına gelemeyen, evinden cep telefonu ile internete bağlanmak isteyen kendi online ders harici, sosyal medyadan diğer sosyal ağlardan derslerini takip etmek isteyen öğrencilerimiz için bir adım ileriye giderek örnek bir çalışma ortaya kondu. Daha uzakta olan köylerde, sınırsız, limitsiz, çok cüzi bir ücretle evinden, kendi internetine bağlanacak, böylece Toros Dağları'nda da 110 rakımda, fırsat eşitliğine uygun bir şekilde derslerine erişim sağlayabilecek" diye konuştu.Eski köy okullarının tamir edilmesinin ve internet alt yapısı ile donatılmasından mutlu olan köylüler, evlerine uygun interneti alabilecek olmanın sevincini yaşıyor. Köylerine gelen hizmetten memnun olduklarını vurgulayan, 110 rakımdaki Veyselli Mahalle Muhtarı Bülent Arslan, "Köyümüze sınırsız internet ağı çekildi. Çocuklarımız sınırsız bir şekilde çalışabiliyor. İçinde sobamızı kurduk, sıralarımızı kurduk. Çocuklarımız sabah geliyor. Canlı derslerine girebiliyor" diye konuştu.

EBA Destek Noktasına gelerek derslerini canlı olarak takip eden öğrencilerde Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu 'ya teşekkür etti.