Torreira: 'Galatasaray'a Konsantreyim'

20.01.2026 13:16
Torreira, Galatasaray'da kalmayı düşündüğünü ve konsantrasyonunu takıma verdiğini belirtti.

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, şu anda sarı-kırmızılı takıma konsantre olduğunu ve hiçbir yere gitmeyi düşünmediğini söyledi.

Lucas Torreira, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında yarın İspanya ekibi Atletico Madrid ile RAMS Park'ta oynayacakları maç öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Kurtuba kenti yakınlarında meydana gelen tren kazasında vefat edenler için baş sağlığı dileyerek sözlerine başlayan Torreira, "Bu anlarda birlik mesajı vermek önemli. Okan hocamın söylediklerine ek olarak maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu maçta puan kazanmak önemli. Zor bir dönemden geçiyoruz ama sakin olmalıyız. Birlik olmalıyız. Taraftarlarımızla birlikte çok önemli bir takımız. Süper Lig'in son şampiyonuyuz. Türkiye Kupası'nın da son sahibiyiz. Süper Kupa'da taraftarımızı mutlu edemedik ama ligde de hala lideriz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'te yer almak istiyoruz. Yarın iyi bir sonuç alırsak, bu hedefimizi büyük oranda gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Torreira, insanlara karşı dürüst olmak istediğini belirterek, "Hiçbir şey uydurmak istemiyorum. Galatasaray'da oynamaktan mutluyum. Bu takımda geçirdiğim 3,5 seneden çok keyif aldım. Hocamız ile ağladığımız zamanlar oldu. Bazıları mutluluktan, bazıları da üzüntüden. Uzun süredir Avrupa'da oynuyorum. Babam, sağlık açısından iyi bir dönem geçirmiyor. Futbolculuğumun dışında ben bir oğulum ve kardeşim. Ailenin bir parçası olmak da önemli. Ben Galatasaray'dan gideceksem, bunu benden duyarsınız. Şu anda gitmek istemiyorum. Aşığım bu takıma. Ayrıca benim önceliğim her zaman ailem olacak." şeklinde konuştu.

"Şu anda Galatasaray'a konsantre olmak istiyorum"

Uruguaylı oyuncu, son zamanlarda sarı-kırmızılı takımdaki geleceğinin çok konuşulduğunu belirterek, "Ben, her zaman kalbimden konuştum. İlk günden beri bu formaya kendimi adadım. Babam, bazı sağlık problemleri yaşadı. Ben de takıma yeterince konsantre olamadım. Taraftarımıza, Okan hocaya ve takıma bana verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim. Ailenizden uzak kaldığınızda bu süreçleri yönetmek zor oluyor. Şu anda Galatasaray'a konsantre olmak istiyorum. Önemli bir süreçten geçiyoruz. Buradan gidersem benden duyarsınız zaten. Daha bir şey söylemedim. Mücadele edeceğim. Sakin olmak ve Galatasaray'ın amaçlarına odaklanmak önemli. Burada en önemli şey Galatasaray. Hiçbir oyuncu Galatasaray'ın önünde değildir." diye konuştu.

Yarınki maçın çok önemli olduğunu aktaran Torreira, "Önemli bir rakibe karşı mücadele edeceğiz. Son 2 maç kaldı. Puan kaybetmek istemiyoruz. Kontrol ettiğimiz bazı maçları kaybettik. Konsantre olmak istiyoruz. Buradan iyi bir sonuç almak istiyoruz. Taraftarları mutlu etmek ve iyi bir sonuç almak, benim için önemli bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

