TOSFED 2020 Dijital Pist Şampiyonası'nda Özcan Yılmaz çifte zaferle liderliğe yükseldi - Son Dakika

TOSFED 2020 Dijital Pist Şampiyonası'nda Özcan Yılmaz çifte zaferle liderliğe yükseldi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2020 Dijital Pist Şampiyonası'nda, İtalya Autodrome Lago Maggiore pistinde 4. ayak yarışları gerçekleştirildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2020 Dijital Pist Şampiyonası'nda, İtalya Autodrome Lago Maggiore pistinde 4. ayak yarışları gerçekleştirildi.

Son Dakika: Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz'da oynanacak
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Irak'ta Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandırıldı

TOSFED'den yapılan açıklamaya göre, dünyada motor sporlarına en çok yatırım yapan markalardan Red Bull iş birliği, Spor Toto, Shell Helix ve motorsport.com katkılarıyla düzenlenen şampiyonanın 4. ayağında Mazda RX-Vision GT3 Concept Gr.3 araçlar kullanıldı.

Maggiore'deki ilk yarış öncesinde gerçekleştirilen sıralamalarda Özcan Yılmaz, 1,53,307 ile en hızlı isim olarak pole pozisyonunu kazanırken onun hemen arkasında Batuhan Bilgin ve Aytaç Gördös yer aldı.

Maggiore'deki ilk yarışta Özcan Yılmaz birinci, Aytaç Gördös ikinci, Ali Dinç ise iyi bir yükselişle üçüncü sırayı aldı.

Şampiyonanın 4. ayağında çifte zafer kazanan Özcan Yılmaz 95 puanla liderliğe yükseldi. Ali Dinç puanını 76'ya yükselterek 2. sıraya çıkarken onun 1 puan gerisinde Aytaç Gördös bulunuyor.

İtalya ayağına şampiyona lideri olarak gelen Sefa Batuhan Bilgin ise 4. sıraya geriledi. Sezonun 5. ayağı Suzuka, 18 Temmuz'da yapılacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Özcan Yılmaz, İtalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:43 Kaynak: AA

Son Dakika Spor TOSFED 2020 Dijital Pist Şampiyonası'nda Özcan Yılmaz çifte zaferle liderliğe yükseldi - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 14:55 Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti 14:49 HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi 14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 13:46 Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:19 11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü 12:15 Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü 12:05 PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 10:14 Uzmanlardan intihara sürükleyen Mavi Bebek için uyarı: Çocuklar oyunun kölesi oluyor 08:36 Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı 21:18 Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı 20:22 Kandilli Müdürü Prof. Dr. Özener: Marmara'da bir deprem olursa 7,2'lik bir enerji var
Son Dakika: Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz'da oynanacak
18:30
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
18:10
Irak'ta Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandırıldı
18:05
12 bin liraya alıp 90 bin liraya yenilediği otomobili trafikten men edildi
17:54
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
17:07
Rekabet Kurulu, TEMSA'nın devrine onay verdi
16:53
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
16:30
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
15:56
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
15:56
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
15:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 18:46:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TOSFED 2020 Dijital Pist Şampiyonası'nda Özcan Yılmaz çifte zaferle liderliğe yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]