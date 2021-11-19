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'Tosun Paşa' filmindeki yeşil vadi sahnesi Malatya'da gerçek oldu - Son Dakika

'Tosun Paşa' filmindeki yeşil vadi sahnesi Malatya'da gerçek oldu

19.11.2021 12:22
'Tosun Paşa' filmindeki yeşil vadi sahnesi Malatya'da gerçek oldu

Yeşilçam'ın unutulmaz sinema filminden biri olan Tosun Paşa filmindeki 'Yeşil vadi' sahnesi Malatya'da gerçeğe dönüştü.

Yeşilçam'ın unutulmaz sinema filminden biri olan Tosun Paşa filmindeki 'Yeşil vadi' sahnesi Malatya'da gerçeğe dönüştü. Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş illeri arasındaki sınır tartışması ile yöre halkı yeniden karşı karşıya geldi.

Malatya ile Adıyaman sınırında bulunan içme suyu kaynağı, başrollerini Kemal Sunal, Müjde Ar, Adile Naşit ve Şener Şen gibi Yeşilçam'ın efsane isimlerinin rol aldığı Tosun Paşa filmini aratmayan bir kavgaya neden oldu. İki il arasında yaşanan sınır tartışması zaman zaman mera ve su kavgası ile birlikte yeniden alevleniyor.

Taraflar arasındaki tartışma alevlenince Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'ten DSİ ve kadastro ekipleri bölgeye gelerek su ve sınır ölçümleri gerçekleştirdi. Kurucaovalı vatandaşlar ise suyun kendilerine ait olduğunu söyleyerek duruma tepki gösterdi. Suyun olduğu alanın 200 yıldır kendilerine ait mera alanı olarak kullanıldığını iddia eden Kurucaovalılar, suyu isteyen diğer illere sularını vermeyeceklerini söylediler. Kurucaova Mahallesi Muhtarı Mehmet Tatar, tartışma konusu olan bölgenin 17 bin dönüm olduğunu belirterek, yıllarca Kurucaova'nın olan alanın Adıyaman ve Kahramanmaraş'ın Pınarbaşı ilçesine kaydedildiğini iddia ederek yaşananları anlattı. 1949 yılında Kurucaova'nın bölgeyle ilgili kaydının olduğunu ve bütün tepelerin isimleri ile adlandırıldığın belirten Tatar, "Tapu kütüğünde kayıtlı. 1988 yılında kadastro girince 1949 yılına göre oluşturulan sınırlar belirleniyor. Burada tartışma konusu olan 17 dönümlük bir mera. 1997 yılında Pınarbaşı ilçesi 17 bin dönüm merayı kendi üzerlerine kaydediyor. Yani tapu üstüne tapu geçirilmiş. Kadastro kanununun 22. maddesi diyor ki yapılan 2'inci kadastro tüm sonuçlarıyla hükümsüzdür. Pınarbaşı tarafı sürekli Yargıtay kararını açıklıyor. Buralar kadimden beri bizim" dedi.

Kurucaova'nın geçim kaynağının başında hayvancılık geldiğini ve suyun kendileri için önemli olduğunu da dile getiren Tatar, "2006-2007 yıllarında Pınarbaşı tarafı Adıyaman ve Kahramanmaraş üzerinden yazışıp bu suların tahsisini almış. Bizim mera komisyonunun hiç haberi bile yok. Bizim Kurucaova belediyesi suları getirmek için proje yapıyor ve o zaman farkına varıyorlar ki burada bir sorun var. Bu zamana kadar kimseden ses seda yoktu ve bizde kendi halimizde bekliyorduk. Bizim Pınarbaşı'nda akrabalarımız var, onlarında aynı şekilde Kurucaova'da akrabaları var. Komşu iki mahalle burası. Bir inat uğruna iki mahalle karşı karşıya geldi. Yazık bu insanlara. Biz Kurucaovalılar olarak asla bu bölgeyi kimseye vermeyiz. Sınırlarımızın bir an evvel belli olsun istiyoruz" diye konuştu.

(Erdal Akbuğa/ İHA)

'Tosun Paşa' filmindeki yeşil vadi sahnesi Malatya'da gerçek oldu
'Tosun Paşa' filmindeki yeşil vadi sahnesi Malatya'da gerçek oldu
'Tosun Paşa' filmindeki yeşil vadi sahnesi Malatya'da gerçek oldu

Tosun Paşa, Kurucaova, Yeşilçam, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Tosun Paşa' filmindeki yeşil vadi sahnesi Malatya'da gerçek oldu - Son Dakika


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