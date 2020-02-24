Tosya Belediyesi yeni hizmet araçları hizmete girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tosya Belediyesi yeni hizmet araçları hizmete girdi - Son Dakika

Tosya Belediyesi yeni hizmet araçları hizmete girdi

7 saat önce

Tosya Belediyesine alınan 7 hizmet aracı, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Tosya Belediyesi yeni hizmet araçları hizmete girdi, System.String[]

Tosya Belediyesine alınan 7 hizmet aracı, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, araçların Tosya'ya güzel hizmetlerde bulunacağına inandığını söyledi.

Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ise göreve geldikten sonra herkese eşit mesafede, hizmet üretmeye gayret ettiklerini söyledi.

Öz kaynaklar ve hibelerle temin etmiş oldukları araçları, şehrin ihtiyaçları doğrultusunda kullanmak üzere hizmete sunduklarını belirten Kavaklıgil, şunları kaydetti:

"Bu süreçte, çalışma arkadaşlarıma ve ekibime de şükranlarımı sunuyorum. Biz çalışırken, acele etmeden, ayakları yere basarak hizmet anlayışıyla memleketimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu başarı, Tosya Belediye Başkanlığı vesilesiyle sizlerindir. Rabbim hepinizden ayrı ayrı razı olsun. Evladınıza sahip çıkmaya devam edin, biz de bu güzel memleketimize her an sahip çıkacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Yeni araçlarımız hayırlı uğurlu olsun."

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın da yeni araçların ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Törene, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meydanı, Volkan Kavaklıgil, Kastamonu, Tosya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:50 Kaynak: AA
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