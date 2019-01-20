Son Dakika Haberleri: Tosya'da 10 Kişinin Yaşadığı Evde Yangın

Tosya'da 10 Kişinin Yaşadığı Evde Yangın

1 saat önce

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 10 kişinin yaşadığı evde yangın çıktı.

Tosya'da 10 Kişinin Yaşadığı Evde Yangın, System.String[]
KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 10 kişinin yaşadığı evde yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Tosya ilçesi Çatma Mahallesi Karaman Sokak'ta meydana geldi. Edinile bilgilere göre, Ali K.'nin 2 katlı evinde yangın çıktı. Bacadan çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede çatıya sıçrayarak büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. 10 kişinin yaşadığı evde yangın maddi hasara neden oldu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:32 Kaynak: İHA

Karaman, Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa
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