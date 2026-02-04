Tosya'da Çok Katlı Otopark Projesi Tamamlanıyor - Son Dakika
Tosya'da Çok Katlı Otopark Projesi Tamamlanıyor

04.02.2026 10:18
Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, 376 araç kapasiteli otoparkın Ramazan Bayramı'ndan sonra açılacağını duyurdu.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, çok katlı otopark inşaatında incelemelerde bulundu.

Kavaklıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık bir sene önce başladıkları 376 araç kapasiteli çok katlı otopark projelerinin sonuna geldiklerini belirtti.

Otoparkı Ramazan Bayramı'ndan sonra hizmete alacaklarını belirten Kavaklıgil, şunları kaydetti:

"Nüfus anlamında bizim ölçeğimizde olan belediyelerin çok çok üzerinde olan bir hizmeti, bir işi şükürler olsun ekibimizle birlikte şehrimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonraki etapta, çarşı içlerimizde, ana arterlerimizdeki araç parklarıyla alakalı sizlerin de desteğini isteyeceğimiz güzel bir çalışma yürüteceğiz. Burada esnaf arkadaşlarımıza abonelik anlamında kolaylık sağlayacağız. Bütün vatandaşlarımızın buraya giriş çıkış sağlamaları için günlük ve saatlik ücretlerini çok düşük tutacağız. Bu eserimizin yaşaması ve şehrimize katkı sağlaması için siz kıymetli hemşehrilerimizin desteğine çok ihtiyacımız var. "

İncelemelerde, Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükacar ve birim müdürleri de yer aldı.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Tosya'da Çok Katlı Otopark Projesi Tamamlanıyor
