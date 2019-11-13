Son Dakika Haberleri: Tosya'da kamyonet ile çekici çarpıştı: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Tosya'da kamyonet ile çekici çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Tosya'da kamyonet ile çekici çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Tosya'da kamyonet ile çekici çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Murat Hartamacı yönetimindeki 34 BC 9708 plakalı kamyonet, Sapaca köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Güvenç Gürsoy'un kullandığı 26 GR 529 plakalı çekici ile çarpıştı.


Kazada yaralanan kamyonette bulunan Necla Hartamacı (57), 112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:44 Kaynak: AA
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