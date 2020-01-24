Tosya'da kaza, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tosya'da kaza, 2 yaralı - Son Dakika

Tosya'da kaza, 2 yaralı

21 dakika önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tosya'da kaza, 2 yaralı, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre; Samsun'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Kadir Ö. Yönetimindeki 34 FT 9942 plakalı otomobil Tosya Çevlik Köyü Kavşağına geldiği sırada kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Meydana gelen trafik kazasında Vera Ö. ile Deniz Ali Ö. yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - KASTAMONU

Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Halk otobüsünde sürücü ve yolcu kavgası kamerada
Meteoroloji'den 7 ile yoğun kar yağışı uyarısı Kız çocuğunu kaçıran uzman çavuş, linç girişiminden havaya ateş açarak kurtuldu 25 yıllık komşusu tarafından memur olma vaadiyle dolandırıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 09:07:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tosya'da kaza, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]