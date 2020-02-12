Tosya'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tosya'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Tosya'da trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tosya'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Sadık Dülek (46) yönetimindeki 34 CBR 812 plakalı otomobil, Yukarıkayı köyü mevkisinde buzlanma nedeniyle kaydı. Aynı yönde giden Ferudun Akça'nın (45) kullandığı 05 FP 746 plakalı otomobil de kayan otomobile çarptı.

Yine aynı yönde ilerleyen Ali Bayraktar (40) idaresindeki otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.

Kazada yaralanan Ali Bayraktar'ın kullandığı otomobilde bulunan Oğuzcan Karataş (34), 112 Acil Servis ekibince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu, Tosya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:58 Kaynak: AA
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