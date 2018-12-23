Tottenham 3 Puanı 6 Golle Aldı
16 dakika önce
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Tottenham, Everton'ı 6-2 yendi.
İngiltere
Premier Lig'in 18. haftasında Tottenham
, Everton
'ı 6-2 yendi.
Ligin 18. haftasının kapanış maçında Everton, Tottenham'ı ağırladı. Tottenham, Son (2), Kane (2), Dele Alli ve Eriksen'in golleriyle sahadan 6-2 galip ayrıldı.
Milli futbolcu Cenk Tosun
'un 83. dakikada oyuna girdiği Everton'ın gollerini, Walcott ve Sigurdsson kaydetti.
Puanını 42'ye çıkaran Tottenham, 3'üncü, 24 puanda kalan Everton ise 11. sırada yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:04 Kaynak: AA
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