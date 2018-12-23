Son Dakika Haberleri: Tottenham 3 Puanı 6 Golle Aldı

Tottenham 3 Puanı 6 Golle Aldı

16 dakika önce

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Tottenham, Everton'ı 6-2 yendi.

Tottenham 3 Puanı 6 Golle Aldı, System.String[]
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Tottenham, Everton'ı 6-2 yendi.

Ligin 18. haftasının kapanış maçında Everton, Tottenham'ı ağırladı. Tottenham, Son (2), Kane (2), Dele Alli ve Eriksen'in golleriyle sahadan 6-2 galip ayrıldı.

Milli futbolcu Cenk Tosun'un 83. dakikada oyuna girdiği Everton'ın gollerini, Walcott ve Sigurdsson kaydetti.

Puanını 42'ye çıkaran Tottenham, 3'üncü, 24 puanda kalan Everton ise 11. sırada yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:04 Kaynak: AA

Everton, Tottenham, Spor
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