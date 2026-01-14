İngiltere ekibi Tottenham, İspanya'nın Atletico Madrid takımından orta saha oyuncusu Conor Gallagher'ı kadrosuna kattı.
Tottenham Kulübü, 25 yaşındaki İngiliz futbolcuyla uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiltere basınında, transferin 35 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.
Daha önce altyapısında yetiştiği Chelsea'de forma giyen Gallagher, 2024'te 33 milyon sterlin karşılığında Atletico Madrid'e transfer olmuştu.
Atletico Madrid'de 77 maçta görev yapan İngiliz milli oyuncu, 7 gol kaydetti.
Son Dakika › Spor › Tottenham, Conor Gallagher'ı Transfer Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?