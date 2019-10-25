Tottenham'ın Liverpool'a Attığı En Güzel Goller
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Tottenham'ın geçmişte Liverpool'a karşı mücadele ettiği maçlarda Edman, Modric ve Wanyama gibi oyuncuların attığı en güzel golleri izliyoruz.
Tottenham'ın geçmişte Liverpool'a karşı mücadele ettiği maçlarda Edman, Modric ve Wanyama gibi oyuncuların attığı en güzel golleri izliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:39
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