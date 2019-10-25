Son Dakika Haberleri: Tottenham'ın Liverpool'a Attığı En Güzel Goller
Son Dakika Spor Tottenham'ın Liverpool'a Attığı En Güzel Goller

Tottenham'ın Liverpool'a Attığı En Güzel Goller

21 dakika önce

Tottenham'ın geçmişte Liverpool'a karşı mücadele ettiği maçlarda Edman, Modric ve Wanyama gibi oyuncuların attığı en güzel golleri izliyoruz.

Tottenham'ın geçmişte Liverpool'a karşı mücadele ettiği maçlarda Edman, Modric ve Wanyama gibi oyuncuların attığı en güzel golleri izliyoruz.

Tottenham'ın Liverpool'a Attığı En Güzel Goller

Luka Modric, Liverpool, Tottenham, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:39 
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