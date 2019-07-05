Son Dakika Haberleri: Tour de France - 101 #2 (Tur efsaneleri, Etap belirleme, ASO, Flamme Rouge)
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Tour de France - 101 #2 (Tur efsaneleri, Etap belirleme, ASO, Flamme Rouge)

1 saat önce

Tour tarihinin en büyük bisikletçisi kimdir?

Tour de France - 101 #2 (Tur efsaneleri, Etap belirleme, ASO, Flamme Rouge), System.String[]
Tour tarihinin en büyük bisikletçisi kimdir?

Etapların belirlenme kriterleri neler?

ASO nedir, ne iş yapar?

"Flamme rouge"un işlevi ne?

Eurosport Türkiye'nin bisiklet spikeri Caner Eler ve bisiklet yorumcusu Sarper Günsal, "Tour de France - 101" başlıklı video üçlememizin ikinci kısmında bu sorulara cevap veriyorlar.



Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:22 
eurosport, aso, Spor
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