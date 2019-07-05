Tour de France - 101 #2 (Tur efsaneleri, Etap belirleme, ASO, Flamme Rouge)
1 saat önce
Tour tarihinin en büyük bisikletçisi kimdir?
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:22
Tour tarihinin en büyük bisikletçisi kimdir?
Etapların belirlenme kriterleri neler?
ASO nedir, ne iş yapar?
"Flamme rouge"un işlevi ne? Eurosport Türkiye
'nin bisiklet spikeri Caner Eler
ve bisiklet yorumcusu Sarper Günsal, "Tour de France - 101" başlıklı video üçlememizin ikinci kısmında bu sorulara cevap veriyorlar.
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