Tour de France 2020 rotası

2020 model Tour -daha önce açıklandığı üzere- Fransa’nın güneybatısından, Nice’ten start alacak.

İlk iki etap Nice ve çevresinde başlayıp sona eriyor. Alışık olunduğu üzere, ilk etap oldukça düz ve toplu sprint finişiyle bitmesi çok büyük bir ihtimal. Ancak ikinci etapta alışılmışın dışına çıkılıyor: Biri 16,3 km uzunluğunda ortalama %6,2 eğime sahip, diğeri 14,9 km uzunluğunda ortalama %7,3 eğime sahip iki tırmanış var.

Peloton, üçüncü etapla birlikte Nice’ten ayrılıyor. Kuzeybatıya doğru gidilen düz sayılabilecek ve toplu sprint finişiyle bitmesi beklenen etap, son yıllarda Critérium du Dauphiné ve Paric-Nice gibi önemli haftalık yarışlarda da kullanılmıştı.

Dördüncü etapta, 2020 Tour’un ilk zirve finişi geçilecek. Orcières-Merlette’te sona erecek etap, 1989’dan bu yana ilk kez Tour’de yer alıyor. Zirveye giden yokuş çok uzun olmasa da, genel klasman adayları arasında fark yaratabilecek nitelikte: 11 km, ortalama %6 eğim.

2019 edisyonunda 17. etabın sona erdiği Gap kentinde 2020 edisyonunun beşinci etabı başlayacak. Tour tarihinde 26. kez Gap’a uğranacak. Hemen sonraki günkü altıncı etapta da bir zirve finişi var. Mont Aigoual’de, dördüncü gündekine benzer zorlukta bir zirve finişi var: 12 km, ortalama %7 eğim.

Organizatörler, yedinci etabı pelotonu Pireneler’e yollamak için kullanıyorlar: 168 kilometrelik, düz ve sprinterlerin kazanmasının beklenildiği bir etap.

Pirenelerdeki sekizinci ve dokuzuncu etap, ilk dinlenme günü öncesi genel klasmanda fark yaratabilecek etaplar olacak. 140 kilometrelik sekizinci ve 154 kilometrelik dokuzuncu etaplarda sırasıyla üç ve iki tane kategorize tırmanış yer alıyor. Her iki etap da zirve finişiyle sonlanmıyor. Bu etaplar aynı zamanda kaçış grubunun da şansını zorlayacağı parkurlara sahip.

Peloton, dinlenme gününün ardından Atlantik kıyılarında sakin bir gün geçirdikten sonra Fransa’nın en batısından doğuya doğru yol alacak. Bu iki etabın da toplu sprint finişiyle noktalanması oldukça muhtemel.

7 Temmuz Perşembe günü geçilecek ve bisikletçileri Alpler’in batısına, “Massif Central”a ulaştıracak 218 kilometrelik 12. etap, 2020 Tour’un en uzun etabı olacak.

13. etapla birlikte ikinci haftadaki zorlu tırmanışlar başlıyor. 191 km’lik parkur, dört kategörize tırmanış, çıkılacak 4400 metre civarı irtifa, Pas de Peyrol’de zirve finişi...

14. etapta rota Fransa’nın en büyük ikinci şehri olan Lyon. Kaçış grubunun da, sprinterlerin de, puncheur’lerin de kazanabileceği bir etap. Bu parkuru; 2019 Tour’da, Thomas De Gendt’in kazandığı ve Lyon’un hemen yanı başında, Saint Etienne’de biten sekizinci etabın parkuruna benzetmek mümkün.

Lyon’da başlayıp Grand Colombier zirvesinde sona erecek 15. etap, 2020 Tour’un kraliçe etaplarından biri olacak. İkinci dinlenme günü öncesi bisikletçileri 21,5 km uzunluğunda ve eğimi yer yer %20’ye varan Grand Colombier tırmanışı bekliyor.

Son haftaya dağlık, bol tırmanışlı iki etapla start verilecek. Grenoble çevresinde, Alpler’de geçilecek bu iki etap genel klasman için oldukça belirleyici olacak. Özellikle Çarşamba günü geçilecek 17. etaptaki, eğimin yer yer %20’ye varacağı yedi kilometrelik pasaj, sarı mayonun nihai sahibini belirleyebilecek nitelikte.

18. etapta yine dört adet kategorize tırmanış var. Ancak son kısımlarda çok uzun yokuşların olmaması, bu etabı kaçış grubuna daha yakın kılıyor. 19. etapta ise bisikletçiler soluklanma fırsatı bulacak. Alpler’deki zorlu günlerin ardından bacaklarında derman kalan sprinterler, Paris’teki son etap öncesi burada bir kez daha kazanma fırsatı bulabilir.

Sondan bir önceki günde, 20. etapta dananın kuyruğu kopuyor. 2019 Tour’da altıncı etapta bir zirve finişi olarak kullanılan La Planche des Belles Filles tırmanışı bu sefer 36 kilometrelik bireysel zamana karşı etabına ev sahipliği yapacak. İlk kısım oldukça düz, etabın ortalarında tırmanış hafifçe kendini hissettiriyor ve son sekiz kilometre oldukça yüksek bir eğime sahip. Sarı mayo, kesin sahibini sondaki o sekiz kilometrede bulacak.

2020 model Tour’u, 107. edisyonu yine Paris’te, Champs Elysée’deki toplu sprint finişiyle noktalayacağız.