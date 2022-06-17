Buna göre Toyota, bugünden itibaren Japonya 'daki Aiçi, İwate ve Miyagi eyaletlerindeki 7 tesisinde 11 üretim bandını 8 Temmuz'a kadar durduracak.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Japon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Toyota, Çin kaynaklı tedarik aksaklıkları nedeniyle üretimini durduracak - Son Dakika

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