Toyota Türkiye, Sakarya Büyükşehir Belediyesine hibrit araç hibe etti - Son Dakika
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Toyota Türkiye, Sakarya Büyükşehir Belediyesine hibrit araç hibe etti

20.04.2022 18:40
Toyota Türkiye, Sakarya Büyükşehir Belediyesine hibrit araç hibe etti

Toyota Türkiye'nin, Sakarya Büyükşehir Belediyesine 2 hibrit otomobil hibe ettiği bildirildi.

Toyota Türkiye'nin, Sakarya Büyükşehir Belediyesine 2 hibrit otomobil hibe ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Toyota Türkiye Fabrikası Genel Müdürü Erdoğan Şahin ve beraberindeki heyetin Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi makamında ziyaret ettiği belirtildi.

Toyota Türkiye'nin Arifiye ilçesindeki tesislerinde üretilen Corolla Hybrid modelinden 2 otomobilin belediyeye hizmet aracı olarak hibe edildiği bilgisi verilen açıklamada, Yüce'nin nazik davranışlarından ötürü Toyota ailesine teşekkür ettiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüce, Toyota ailesinin yaklaşık 30 yıldır bağışlarla Sakarya'ya destek verdiğini ifade etti.

Fabrikanın bugün yaptığı büyük bir jestle 2 aracı hibe ettiğini belirten Yüce, şunları kaydetti:

"Ürettiği hibrit otomobiller tüm dünyanın yakından takip ettiği, ilgi gösterdiği otomobillerdir. Bugün bizlere büyük bir jest yaparak hibrit araçları Büyükşehir Belediyemize hizmet aracı olarak kullanmak üzere hibe ettiler. Göstermiş olduğu nazik davranışlarından dolayı tüm Toyota ailesine teşekkür ederim. Bizim için ve şehrimiz için Toyota önemli bir değer. Hem şehrimize hem ülkemize önemli katkılar sağlıyor. Toyota ile ilişkilerimizi medeni şekilde dostlukla, dayanışma içinde sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Toyota Türkiye, Sakarya Büyükşehir Belediyesine hibrit araç hibe etti - Son Dakika


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