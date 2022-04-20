Toyota Türkiye, Sakarya Valiliğine 5 hibrit araç hibe etti - Son Dakika
Üye Girişi

Toyota Türkiye, Sakarya Valiliğine 5 hibrit araç hibe etti

20.04.2022 21:23
Toyota Türkiye, Sakarya Valiliğine 5 hibrit araç hibe etti

Toyota Türkiye'nin, Sakarya Valiliğine 5 hibrit otomobil hibe ettiği bildirildi.

Toyota Türkiye'nin, Sakarya Valiliğine 5 hibrit otomobil hibe ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Toyota Türkiye Fabrikası Genel Müdürü Erdoğan Şahin ve beraberindeki heyetin Vali Çetin Oktay Kaldırım'ı makamında ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Toyota Türkiye'nin Arifiye ilçesindeki tesislerinde üretilen Corolla Hybrid modelinden 5 otomobilin Valiliğe hizmet aracı olarak hibe edildiği bilgisi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kaldırım, dünyanın en büyük otomobil şirketlerinden biri olan ve Arifiye ilçesindeki yatırımlarıyla Avrupa'daki üretim tesisleri arasında en yüksek üretim kapasitesine sahip olan Toyota Türkiye'nin, şehre ihracat ve istihdam alanları dahil her anlamda büyük katkılar sunduğunu belirtti.

Toyota Türkiye'nin sosyal sorumluluk projelerine verdikleri önemi her platformda gördüklerini aktaran Vali Kaldırım, Toyota ailesine teşekkür etti.

Hibe olarak verilen araçların kamu ve sosyal hizmetlerin yanı sıra kırsal hizmet götüren kuruluşların ve yerel yönetimlerin hizmetlerinde kullanılacağına değinen Vali Kaldırım'ın, Toyota Türkiye Fabrikası Genel Müdürü Şahin'e teşekkür belgesi verdiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Şahin'in şirketin üretim faaliyetleri hakkında bilgi verdiği ifade edildi.

Toyota Türkiye, Sakarya Valiliğine 5 hibrit araç hibe etti
Toyota Türkiye, Sakarya Valiliğine 5 hibrit araç hibe etti
Toyota Türkiye, Sakarya Valiliğine 5 hibrit araç hibe etti
Toyota Türkiye, Sakarya Valiliğine 5 hibrit araç hibe etti

YORUMLAR
500
Toyota Türkiye, Sakarya Büyükşehir Belediyesine hibrit araç hibe etti Toyota Türkiye, Sakarya Büyükşehir Belediyesine hibrit araç hibe etti Dinlenme tesisinde tıra çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı Dinlenme tesisinde tıra çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı

Toyota Türkiye, Otomobil, Sakarya, TOYOTA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Toyota Türkiye, Sakarya Valiliğine 5 hibrit araç hibe etti - Son Dakika


Son Dakika
21:26 Koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 3 bin 668 yeni vaka tespit edildi
21:26 Sivassporlu futbolcu takım arkadaşını gole sevindiğine pişman etti
21:16 Nihal ve Bahar Candan'ın annelerinden bomba sözler: Sevişmeden aşık olamam, kesin bilgi
21:00 Şehit olan infaz memurunun son görüntüleri ortaya çıktı!
20:58 Kenya doğumlu kadın atlet Damaris Muthee Mutua'nın cansız bedeni bulundu
20:56 OPTİMAR Araştırma Şirketi Başkanı Daşdemir: Oyları yüzde 7 etmediği için tek liste girmek istiyorlar
20:29 Altınordu, MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti
20:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde 15 milyon üye var
20:22 Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Menajeri resmen açıkladı
19:40 Yapılan son ankette Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki fark İmamoğlu ve Yavaş destekçilerini harekete geçirir!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 21:43:13. #1.13#
SON DAKİKA: Toyota Türkiye, Sakarya Valiliğine 5 hibrit araç hibe etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement