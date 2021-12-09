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Tozkoparan İskender'in yeni bölümünde neler olacak - Son Dakika

Tozkoparan İskender'in yeni bölümünde neler olacak

09.12.2021 10:41
Tozkoparan İskender'in yeni bölümünde neler olacak

TRT1'in sevilen dizisi Tozkoparan İskender, otuzuncu bölümüyle 12 Aralık Pazar günü saat 17.15'de ekranlara geliyor. Sıra dışı ve macera dolu hikâyesiyle çocuklar ve onlarla birlikte ailelerinde severek izlediği Tozkoparan İskender'in yeni bölümünde neler olacak:

Haluk'un sayesinde dağılmaktan kurtulan Mavi Ay takımını zor bir seçim beklemektedir. Zira Alp Oyunları'nda yer alabilmek için Pençe Dövüş Akademisi'ne katılmak zorundadırlar. Bunun ilk adımı da Pençe yemini etmektir. Acele karar vermek istemeyen ve içi bu konuda huzursuz olan İskender'in uyarılarına karşın Mavi Ay takımı hep beraber yemin ederek Pençe takımına katılır.

Spor Akademisi'ni güçlendirdiği için mutlu olan Haluk, yeni katılan üyelerin ne durumda olduklarını görmek ister. Bunun için ilk etapta dövüş ve okçuluk alanlarında Mavi Ay'ın güçleri sınanacaktır. İskender ve Mavi Ay'ı dişli rakipler ve zorlu bir mücadele beklemektedir.

Diğer yandan yeni okulları Özel Alim Cezeri Koleji'ne havalı bir giriş yapmak isteyen Arda, ilk günden dikkatleri üstüne çeker. Mavi Ay'ın reklamını yapmak isteyen ve İskender, Sinan, Elif ve Asya'nın ısrarlı uyarılarını dikkate almayan Arda, bir anda Cenk'i karşısında bulur. Cenk, Mavi Ay diye bir takımın artık kalmadığını ve onların artık birer Pençe olduğunu hatırlatır. Üzerlerinde büyük bir baskı hisseden Mavi Ay için çoğu şey beklenildiği gibi gitmemektedir. Tüm bunların üzerine Sinan, Salih hocadan kendisine gelen mesajı Mavi Ay'dan saklar ve Salih ile tek başına yüzleşmek için yola koyulur.

Mavi Ay, Pençe Spor Akademisi'ne katılmakla doğru bir karar mı verdi? Yeni okulları Özel Alim Cezeri Koleji'nde Mavi Ay'ı neler bekliyor? Dövüş ve okçuluk mücadelelerinde İskender ve arkadaşları nasıl bir performans sergileyecekler? Sinan'ın Mavi Ay'dan sakladığı mesaj ne? Salih hoca Mavi Ay'a ne söylemek istiyor?

Tüm bu soruların yanıtı ve daha fazlasıyla Tozkoparan İskender, 12 Aralık Pazar günü saat 17.15'de TRT 1 ekranlarında olacak.

Tozkoparan, İskender, Aralık, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Tozkoparan İskender'in yeni bölümünde neler olacak - Son Dakika


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