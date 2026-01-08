TPAO ve ExxonMobil Arasında Doğalgaz Anlaşması

(ANKARA)- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile ABD merkezli ExxonMobil'in alt şirketi ESSO arasında Karadeniz ve Akdeniz'de doğalgaz ve petrol aramak için mutabakat zaptı imzalandı. İmza törenine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmaya ilişkin, "operasyonel etkinliğimizi artırmayı ve yeni keşiflerin önünü açmayı hedefliyoruz" dedi.

TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ile ExxonMobil adına Başkan Yardımcısı John Ardill'in katıldığı imza töreni İstanbul'da yapıldı. Törene katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, sosyal medyada hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Milli petrol şirketimiz TPAO ile ExxonMobil'in alt şirketi ESSO Exploration International Limited arasında, Karadeniz ve Akdeniz'deki yeni arama alanlarını ve karşılıklı olarak kararlaştırılacak diğer potansiyel uluslararası alanları kapsayan petrol ve doğal gaz sektöründe bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzalandı.

Derin deniz arama ve sondajındaki teknik yeteneklerimizi, ExxonMobil'in uluslararası deneyimiyle birleştirerek, operasyonel etkinliğimizi artırmayı ve yeni keşiflerin önünü açmayı hedefliyoruz.

Enerjide bağımsız bir Türkiye hedefimiz doğrultusunda, uluslararası iş birlikleriyle kurumsal kapasitemizi güçlendiriyor ve bölgemizin enerji merkezi olma yolunda ilerliyoruz."