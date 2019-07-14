TRABZON Balıkçı tekneleri mazot ödülü için yarıştı
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Balıkçı tekneleri mazot ödülü için yarıştıTrabzon'un Sürmene ilçesinde 'Hayden Sürmene'ye' etkinliği kapsamında denizde balıkçı tekneleri ile yarış düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 10:47 Kaynak: DHA
Balıkçı tekneleri mazot ödülü için yarıştı Trabzon
'un Sürmene
ilçesinde 'Hayden Sürmene'ye' etkinliği kapsamında denizde balıkçı tekneleri ile yarış düzenlendi. 10 teknenin kıyasıya yarışmasında dereceye girenlere mazot hediye edildi.
Sürmene ilçesinde bu yıl 3'ncüsü düzenlenen 'Hayden Sürmene'ye etkinliği kapsamında liman sahasında balıkçı tekneleri ile yarış düzenlendi. 16 ile 85 yaş arasında 10 yarışmacı tekneleri ile 2 kilometrelik parkurda yarışdı. Aynı anda çıkış yapan teknelerden Recep Kalyoncu, bitiş noktasına ilk varan isim oldu. Yarışmada Mehmet Ali karabacak ikinci, Yunus Emre Demircioğlu ise üçüncü oldu. Yarışmada dereceye girenlere mazot ödülü verildi.
Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün
, eskiden Türkiye
'de yapılan kürek yarışmalarına Sürmene'den dereceye giren yarışmacıların olduğu belirtti. Üstün, Son 4 yıldır taka yarışmamız yapılıyor. Vatandaşlar bu yarışmaya ilgi gösteriyor. Çocukluğumuzda kürek yarışları yapılıyordu. Türkiye'de dereceye giren kürek yarışmacılarımız vardı. İnsanların denize karşı ilgisinin artırmak için yapılan bir etkinlik. Bu etkinlikle denizle buluşması sağlanıyorö dedi.
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