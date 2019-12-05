Son Dakika Haberleri: Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu AA'nın

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başkan Zorluoğlu, ziyaret ettiği AA Bölge Müdürü Zafer Sel'den çalışmaları hakkında bilgi aldı. AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Zorluoğlu, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarını seçti.

Fotoğrafların hepsinin çok anlamlı ve güzel olduğunu belirten Zorluoğlu, emeği geçenleri tebrik etti.

Murat Zorluoğlu, Mustafa Yalçın, Anadolu Ajansı, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:12 Kaynak: AA
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