Son dakika haber... Trabzon Büyükşehir Belediyesi şehre 2 yeni projeyi kazandıracak - Son Dakika
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Son dakika haber... Trabzon Büyükşehir Belediyesi şehre 2 yeni projeyi kazandıracak

21.06.2022 17:17

Son dakika habere göre Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, şehre kazandırmayı planladığı Hisar Kent ve Tema Park projelerinin tanıtımını yaptı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, şehre kazandırmayı planladığı Hisar Kent ve Tema Park projelerinin tanıtımını yaptı.

Zorluoğlu, yapımı süren Trabzon Şehirlerarası Otobüs Terminali, Ganita-Faroz arası Sahil Bandı Düzenlemesi İşi, Kadın İstihdam ve Yaşam Merkezi, Trabzon Kadınlar Pazarı'nı basın mensuplarıyla gezerek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Otogar inşaatı sonrası Ganita'da da incelemelerde bulunan Zorluoğlu, "Burası bir süreden beri maalesef maksadına uygun pek kullanılamadı. Şehrin ayağı buradan kesildi. Ama biz burayı yeniden projelendirdik. Ganita'nın eski düzenine tekrar kavuşabilmesi için büyük bir gayretle çalışıyoruz." dedi.

Zorluoğlu, eski Ganita'nın yapılan çalışmalarla gün yüzüne çıktığını belirterek, peyzaj düzenlemelerinin ardından daha güzel bir görünüme kavuşacağını söyledi.

Ganita'daki çalışmaların sonbaharda tamamlanacağını ifade eden Zorluoğlu, Faroz bölgesinin düzenlemesinin ise önümüzdeki turizm sezonuna yetişeceğini aktardı.

Zorluoğlu, Kadın İstihdam ve Yaşam Merkezi'nin, Karadeniz Bölgesi'nde önemli bir merkez haline geleceğini söyledi.

Merkezin hayırsever iş adamı tarafından yaptırıldığını dile getiren Zorluoğlu, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Zorluoğlu, Trabzon Kadınlar Hali'ni de yıl sonunda bitirmeyi planladıklarını aktararak, "Buradaki esnafımızı daha önce çeşitli yerlere boşalttık. Esnafımız tekrar buradaki yerlerine gelecekler. Burası yeniden tarihi misyonunun önemli bir pazar olma özelliğini devam ettirecek. Otopark, kafe, restoran, mescit ve lavabolarıyla çok daha nezih, medeni ve modern bir yapı olarak hizmet verecek. Dış cephesi de ahşap ve taş kullanacağız." diye konuştu.

Pazarkapı mevkinde bulunan tarihi eserler hakkında da bilgi alan Zorluoğlu, çalışmaları gazetecilerle birlikte inceledi.

Zorluoğlu, daha sonra Büyükşehir Belediye binası toplantı salonunda değerlendirmelerde bulunarak, yapımı devam eden projelerin tamamının 2023'ün yazına girmeden tamamlanmış olacağını dile getirdi.

Her birinin insanların yaşama sebeplerini artıracak nitelikteki çalışmalar olduğunun altını çizen Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Otogar inşaatının yapımı yüzde 30'ları geçti. Gelecek yıl nisan, mayıs aylarında açılışını gerçekleştireceğiz. Çevredeki düzenlemeyle birlikte bölgedeki dönüşüme de start vereceğimiz büyük bir çalışma olacak. Geçtiğimiz hafta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'ı ziyaret ederek, iki yeni projemizin sunumunu yaparak destek aldık. Projemizde tarihi dokuya uygun olmayan işletmeler, tarihi yapılarda restorasyon çalışmaları, çevre düzenlemesi, kentsel donatılar yer alacak."

Zorluoğlu, Tema Park Projesi içinde yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından destek aldıklarını ve proje kapsamında içerisinde illüzyon müzesi, çocuk köyü atölyeleri, macera, eğlence ve rekreasyon alanlarının da yapılacağını ifade etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber... Trabzon Büyükşehir Belediyesi şehre 2 yeni projeyi kazandıracak - Son Dakika

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