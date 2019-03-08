Son Dakika Haberleri: Trabzon'da 120 Kilogram Kaçak Kestane Balı Ele Geçirildi

Trabzon'da 120 Kilogram Kaçak Kestane Balı Ele Geçirildi

1 saat önce

TRABZON (İHA) – Trabzon'da, yasadışı yollarda Türkiye'ye getirildiği belirlenen piyasa değeri yaklaşık 25 bin TL olan 120 kilogram kestane balı ele geçirildi.

Trabzon'da 120 Kilogram Kaçak Kestane Balı Ele Geçirildi, System.String[]
TRABZON (İHA) – Trabzon'da, yasadışı yollarda Türkiye'ye getirildiği belirlenen piyasa değeri yaklaşık 25 bin TL olan 120 kilogram kestane balı ele geçirildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Yol kontrolünde 28 plakalı bir araç içerisinde yapılan aramada, yasadışı yollarla faturasız ve sevk irsaliyesiz Türkiye'ye getirildiği anlaşılan, piyasa değeri yaklaşık 25 bin TL olan 120 kg kestane balı geçirildi. Ayrıca 28 plakalı başka bir araç içerisinde yapılan aramada ise, 26 şişe votka, 49 şişe viski ve 17 şişe rakı olmak üzere toplam 92 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan gözaltına alınan H.Ç. ve S.B. isimli şahısların işlemlerinin KOM Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü belirtildi. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:41 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bursasporlu Sakho: Beşiktaş'ın İlgisi Vardı, Başkanıyla Bir Araya Gelmiştik Sakarya'nın İhracatı 53 İlin İhracatını Geride Bıraktı

Muz Kabuğundan Enerji Üretti, Yılın Kadını Oldu Bakan Pekcan: Hal Yasası'nda Çalışmalar Bitti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 19:44:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da 120 Kilogram Kaçak Kestane Balı Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]