Son Dakika Haberleri: Trabzon'da 7 bin fındık fidanı tek gövdeli dikildi
Son Dakika Ekonomi Trabzon'da 7 bin fındık fidanı tek gövdeli dikildi - Son Dakika Ekonomi

Trabzon'da 7 bin fındık fidanı tek gövdeli dikildi

6 saat önce

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) tarafından Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi kapsamında "Dekara 500 kilo" sloganı ile geçtiğimiz hafta 7 bin fidanın dikimi gerçekleştirildi.

Trabzon'da 7 bin fındık fidanı tek gövdeli dikildi, System.String[]

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) tarafından Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi kapsamında "Dekara 500 kilo" sloganı ile geçtiğimiz hafta 7 bin fidanın dikimi gerçekleştirildi.


Fındıkta Dikim ve Budama Eğitimi organizasyonu ile 68 üreticiye 7 bin fındık fidanı ücretsiz olarak üreticilere dağıtıldı. Yomra sivrisi olarak bilinen fidanlar geleneksel ocak sistemi yerine tek gövdeli olarak dikildi.


Keşap Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Şahin tarafından, dikim yapan üreticilere önce teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Ardından da bazı bahçelerde hep birlikte dikimler gerçekleştirildi. Dikimler 5x5, 6x6 ve 7x7 metre aralıklarla gerçekleştirildi.


TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, ezberi bozan şekil olarak tarif ettikleri tek gövde dikim sistemi ile fındıkta dekarda 500 kiloya kadar verim alınabildiğine dikkat çekerek; "Bunun için örnek bahçeler oluşturduk, oluşturmaya devam ediyoruz. Hiç kimse çıkıp da '6 gövdeli ocaktan değil, tek gövdeli fındıktan daha fazla ürün alınabilir mi?' diye sormasın. Tek gövdeli sistemde 5-6 yıllık bahçelerimizde daha şimdiden 200 kilonun üzerinde fındık aldık" dedi.


Sebahattin Arslantürk, tek gövdeli sistem ile fındık dikmek isteyen üreticilere destek olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, dikim yapılacak bahçe ve şekli ile bilgi edinmek isteyenlerin borsanın www.tb.org.tr sitesindeki eğitim videosunu izleyebileceklerini de sözlerine ekledi. - TRABZON

Trabzon, Yomra, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:28 Kaynak: İHA
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