Trabzon'da Asayiş
1 saat önce
Trabzon'da, aranan kişilere yönelik gerçekleştirilen uygulamada 19 kişi yakalandı.
Trabzon
'da, aranan kişilere yönelik gerçekleştirilen uygulamada 19 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik il genelinde 35 adrese 30 ekip ve 87 personelle eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan Ortahisar
ilçesinde 10, Akçaabat
'ta 7, Yomra
ve Beşikdüzü
'nde de birer olmak üzere 19 kişi gözaltına alındı.
Zanlılar, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:31 Kaynak: AA
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