Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Asayiş

Trabzon'da Asayiş

1 saat önce

Trabzon'da, aranan kişilere yönelik gerçekleştirilen uygulamada 19 kişi yakalandı.

Trabzon'da Asayiş, System.String[]
Trabzon'da, aranan kişilere yönelik gerçekleştirilen uygulamada 19 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik il genelinde 35 adrese 30 ekip ve 87 personelle eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan Ortahisar ilçesinde 10, Akçaabat'ta 7, Yomra ve Beşikdüzü'nde de birer olmak üzere 19 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:31 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şanlıurfa'da Aranan Şahıslara Operasyon! Yatağın Altından Çıktılar Kağıt Toplama Arabasını Yastık Yapıp Kaldırımda Uyuyan Küçük Çocuk Yürek Burktu

Petkim Geçen Yıl 872 Milyon Lira Kar Etti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Milli Uçağımız 2026'da Göklerde Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 11:53:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Asayiş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]