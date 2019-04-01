Trabzon'da, 'Cumhur İttifakı' Büyükşehir ve 16 İlçeyi Kazandı

TRABZON'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, 'cumhur ittifakı' çatısı altında AK Parti
, büyükşehir belediyesi ile 14 ilçe belediyesini, MHP
ise 2 ilçe belediyesini kazandı. Bağımsız adayın 1 ilçe kazandığı Trabzon
'da, 'millet ittifakı' çatısındaki İYİ Parti
ve CHP
de 1'er belediye kazandı.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu 'cumhur ittifakı' Trabzon'da, büyükşehir ve 16 ilçe belediyesini kazandı. 'Cumhur ittifakı'nın AK Parti'li adayı Murat Zorluoğlu
, 307 bin 57 oy ve yüzde 64,63'lük oranla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Rakibi 'millet ittifakı'nın İYİ Parti'li adayı Atakan Aksoy
ise kullanılan oyların yüzde 29,51'ini aldı. Zorluoğlu, partisinin 2014 seçimlerinde aldığı yüzde 59,5'lik oy oranını bu seçimde 4,8 puan artırdı.
3 İLÇE EL DEĞİŞTİRDİ
AK Parti'li Orhan Bıçakçıoğlu
'nun 2014- 2019 yıllarında yönettiği Beşikdüzü
ilçesini 'millet ittifakı'nın CHP'li adayı Ramis Uzun
, AK Parti'li İbrahim Sağıroğlu
'nun yönettiği Yomra
'yı da 'millet ittifakı'nın İYİ Parti'li adayı Mustafa Bıyık
kazandı. Hayrat
ilçesinde ise önceki dönem belediye başkanı olan ve partisince aday gösterilmemesi üzerine seçime bağımsız giren Mehmet Nuhoğlu
da rakibi 'cumhur ittifakı'nın AK Parti'li adayı Salih Öztel
'i geride bıraktı.
9 BAŞKAN GÜVEN TAZELEDİ
Trabzon'da, 9 ilçede mevcut AK Parti'li başkanlar, tekrar seçilerek, güven tazeledi. Resmi olmayan sonuçlara göre, Trabzon'da kazanan partiler ve belediye başkanları şöyle:
AK Parti
Büyükşehir: Murat Zorluoğlu Ortahisar
: Ahmet Metin
Genç Akçaabat
: Osman Nuri Ekim Düzköy
: Yılmaz Ankara Vakfıkebir
: Muhammet Balta Tonya
: Osman Beşel Maçka
: Koray Koçhan Arsin
: Muhammet Sait Gürsoy Araklı
: Recep Çebi Sürmene
: Rahmi Üstün
Of: Salim Salih Sarıalioğlu Köprübaşı
: Ali Aydın Çaykara
: Hanefi Tok Dernekpazarı
: Mehmet Aşık
CHP
Beşikdüzü: Ramis Uzun
MHP Şalpazarı
: Refik Kurukız Çarşıbaşı
Mümin Nuhoğlu
İYİ Parti
Yomra: Mustafa Bıyık
Bağımsız
Hayrat: Mehmet Nuhoğlu
- Trabzon