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Trabzon'da karantina

1 saat önce

Trabzon'un Düzköy ilçesinde yaşanan hayvan ölümleri sebebiyle bir mahalle ve çevresi hayvan giriş ile çıkışları yönünden karantina altına alındı.

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Trabzon'un Düzköy ilçesinde yaşanan hayvan ölümleri sebebiyle bir mahalle ve çevresi hayvan giriş ile çıkışları yönünden karantina altına alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Yerlice Mahallesi'nde 28 Ağustos'ta, vatandaşa ait hayvan işletmesinde bir büyükbaş hayvanda insanlara bulaşmayan ancak hayvanlarda kayıplara neden olan bulaşıcı LSD (çiçek hastalığı) ihbarı alındığı belirtildi.

İhbar üzerine, Düzköy Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerince ilgili kişinin işletmesine gidildiği aktarılan açıklamada, şunlar aktarıldı:

"İlgili hayvandan kan ve epitel örnekleri alınarak Samsun Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğüne gönderildi. Gönderilen numuneler 4 Eylül'de sonuçlanmış ve LSD hastalığı olduğu Samsun Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğünce teyit edilmiştir. İl ve ilçe müdürlüğünce Yerlice Mahallesi'nde gerekli idari ve fenni tedbirler alındı. Veteriner hekimlerimizce yapılan muayene işlemleri neticesinde farklı işletmelerde hastalık tespit edilen 21 büyükbaş hayvanın imhası yapıldı. İmhası yapılan hayvanların bedelleri ilgili mevzuat kapsamında Bakanlığımızca hayvan sahiplerine ödenecek."

Açıklamada, Yerlice Mahallesi ve çevresinde aşılama çalışmalarının devam ettiği kaydedilerek, "Mahalle ve çevresi hayvan giriş ve çıkışları yönünden karantina altına alınmıştır. Hastalıkla ilgili tüm tedbirler alınmış, konu hassasiyetle takip edilmektedir." ifadesine yer verildi.

Trabzon, Düzköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:10 Kaynak: AA
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