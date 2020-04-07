Trabzon'da karı koca Kovid-19'u yendi - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Trabzon'da karı koca Kovid-19'u yendi - Son Dakika

Trabzon'da karı koca Kovid-19'u yendi

7 saat önce

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan ilk üç kişi arasında bulunan Faik Ahmet ve Sultan Öztürk çifti, taburcu edilmelerinin ardından evlerinde karantina uygulamasını sürdürüyor.

Trabzon'da karı koca Kovid-19'u yendi, System.String[]

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan ilk üç kişi arasında bulunan Faik Ahmet ve Sultan Öztürk çifti, taburcu edilmelerinin ardından evlerinde karantina uygulamasını sürdürüyor.

Faik Ahmet Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa'da hayatını sürdüren 69 yaşındaki ablası Elmas Yeşilyurt'un, kızıyla 2 Mart gecesi uçakla Trabzon Havalimanı'na geldiğini, eşiyle onları karşılayıp Ortahisar ilçesindeki evine götürdüğünü söyledi.

Ablası ve yeğenini o gece misafir ettiğini, ertesi gün ise hastanede tedavi gören anneannesini ziyarete götürdüğünü belirten Öztürk, yeğeninin hastanede refakatçi kaldığını, ablasını ise daha sonra Of ilçesinde yaşayan annesinin yanına bıraktığını ifade etti.

Öztürk, 5 Mart'ta Of'tan bir komşularının kendisini arayıp, ablasının hasta olduğunu söylediğini anlatarak, "Hemen Of'a gittim, ablama neyin var diye sordum? Bir gün önce öksürüğü olunca Of Devlet Hastanesine gitmiş, orada kendisine vitamin ve grip tedavisinde kullanılan çeşitli ilaçları verip eve göndermişler ama durumu sonra daha da kötü olmuş. Bunu bana o gün kendisi anlattı. Aldım onu hemen yine hastaneye götürdüm, belirtileri anlattım, Fransa'dan geldiğini söyledim. Kan, idrar tahlilleri yaptılar, şekeri yüksek çıktı, yeni ilaç verip gönderdiler." dedi.

Ablasının bağırsak kanseri nedeniyle yaklaşık 1,5 yıl önce ameliyat edildiğini, şeker hastalığı dolayısıyla insülin kullandığını belirten Öztürk, sonrasında içinin rahat etmediğini, ablasını hastanenin bu kez acil servisine götürdüğünü vurguladı.

Öztürk, buradaki doktorlara durumu detaylı şekilde izah ettiğini, hemen acil servisin boşaltıldığını ve gerekli tedbirler alınıp karantina uygulanarak ablasının ambulansla Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiğini belirtti.

Kendilerinde ateş, öksürük gibi herhangi belirti olmadığı için ablasının tahlil sonuçları çıkana kadar kimseyle görüşmemeleri uyarısıyla eve gönderildiklerini dile getiren Öztürk, evde ayrı odaları kullanarak karantina kurallarına uymaya özen gösterdiklerini söyledi.

"Devlet kuralları bizim iyiliğimiz için koyuyor"

Öztürk, ablasının Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 52 yaşındaki eşi Sultan Öztürk ve kendisine de aynı hastanede test uygulandığını, sonucunun da pozitif çıkmasıyla tedavi altına alındıklarını dile getirdi.

Doktorların kendilerine bütün bilgileri detaylı şekilde verdiğine işaret eden Öztürk, "Doktorumuz, 'Tedavinizi mevcut ilaçlarımızla yapacağız, siz de dediklerimizi uygulayarak bize yardımcı olacaksınız. Bu ilaçlar yan etkilerini bildiğimiz, kontrol altına alabildiğimiz gribal enfeksiyon ilaçları. Ateşinizi yükseltirse düşürebiliriz.' dedi. Doktorundan hemşiresine, hasta bakıcısından temizlikçisine kadar herkes bize çok moral verdi." diye konuştu.

Öztürk, tedavi süresince moralini hiç bozmadığını anlatarak, "Odanın içinde her gün antrenman yapmaya çalıştım. Verilen her yemeği yedim, denilen her şeyi harfiyen uyguladım. Hastanede müthiş disiplinli bir tedavi uyguladılar. Günde üç kere kan aldılar, ateş ve tansiyon ölçtüler. Her seferinde giren doktor, hemşire, temizlik görevlisi her kimse önlüğünden maskesine, eldivenine kadar bütün malzemeleri değiştirdi." dedi.

Üç çocuk babası 59 yaşındaki Öztürk, Allah'tan devlete zeval vermemesini dileyerek, şöyle devam etti:

"Hastanelerimiz, doktorlarımız olmazsa ne yapacaktık? Devletimizin kıymetini, nimetini bilelim. Sevdiklerimize bunu bulaştırmayalım. Eşimle bu hastalığı yendik, iyileştik. Evde kalırsak, teması kesersek Allah'ın izniyle millet olarak bu hastalığı yeneceğimize inanıyorum. Birbirimize bu virüsü vermeyi keseceğiz, evimizde kalacağız, aklımızı kullanacağız. Devlet kuralları bizim iyiliğimiz için koyuyor."

Öztürk'ün ablası Kovid-19 nedeniyle 20 Mart'ta vefat etti

Ablası Elmas Yeşilyurt'un 20 Mart'ta Kovid-19 nedeniyle vefat ettiğini belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Ablam hastalığı 3 kişiye bulaştırdı. Halbuki çok fazla bir arada durmamıştık ama bulaştı. Onun için teması kesmemiz gerekiyor, akıllı davranacağız. İnsan bu hastalığı en çok sevdiklerine yayıyor. Annesine, çocuğuna, eşine, akrabasına. Biz birbirimizi seviyorsak teması keseceğiz ve böylece bu hastalığı yeneceğiz. Evin camından bütün komşularıma söylüyorum, 'Aman ha iki, üç hafta evde kalsak ölmeyiz.' Lütfen herkes kurallara uysun."

Araklı ilçesinde tapu müdürü olarak görev yapan Öztürk, 14 gün hastanedeki tedavinin ardından taburcu edildiklerini söyleyerek, "Şimdi evde 14 gün daha karantina uyguluyoruz. Ayrı odalarda kalıyoruz, eşim yemeği pişiriyor ama birlikte yemiyoruz. Ben ondan sonra gidip yiyorum. Evin içinde de maske kullanmaya devam ediyoruz, temizliğe özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Doktorunun, kendisine tahlilleri pozitif çıktığında ilk olarak "Siz sağlıklısınız, ayakta geçiriyorsunuz, sakın moralinizi bozmayın, biz bu hastalığı birlikte tepeleyeceğiz." diyerek moral verdiğine dikkati çeken Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu cümle gerçekten bize moral oldu, hastalığı yeneceğimize inandık. Herkese bu süreçte bize gösterdikleri ilgiden, verdikleri moralden dolayı çok teşekkür ediyorum. Tedavi sürecinin ardından ne zaman ki doktorlar 'Sizin vücudunuz mikroba karşı antikor üretti.' dedi, işte o zaman tam olarak iyileştiğimize inandım. Hatta ikimizden de hastaların tedavisinde kullanılacak immün plazma için kan aldılar. Onlara, bizim kanımızdan fayda olacaksa gelip evde de alabilirsiniz dedim."

Sultan Öztürk, Yeşilyurt, Trabzon, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:14 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Uzmanlar uyardı: Kullanılıp atılan maske ve eldivenler koronavirüs bulaştırabilir
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu
Yarbay olduğunu iddia eden şahıstan polise hakaret: Maaşın kaç para, ederin kaç para? Yarbay olduğunu iddia eden şahıstan polise hakaret: Maaşın kaç para, ederin kaç para?         
23:10
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu         
22:50
Mert Hakan'a yurt içinden ve yurt dışından teklif yağıyor Mert Hakan'a yurt içinden ve yurt dışından teklif yağıyor         
22:01
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi         
21:56
Almanya'da dünyaca ünlü Profesör Sucharit Bhakdi, Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti Almanya'da dünyaca ünlü Profesör Sucharit Bhakdi, Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti         
21:30
İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı         
21:16
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı         
21:09
Otel işletmecisi, kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi Otel işletmecisi, kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi         
20:40
Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi         
20:39
Fatih Terim, hayatını kaybeden gazeteci Rialti ile videosunu paylaştı Fatih Terim, hayatını kaybeden gazeteci Rialti ile videosunu paylaştı         
20:37
Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı         
20:34
Kıvanç Tatlıtuğ'un Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi Kıvanç Tatlıtuğ'un Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi         
20:32
Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk         
20:25
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası         
20:25
Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak         
20:22
FIFA'dan futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kritik karar FIFA'dan futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kritik karar         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık         
19:57
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz         
19:55
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi         
19:44
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz         
19:31
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi         
19:17
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı: Yanlış tavsiyelerde bulundular ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı: Yanlış tavsiyelerde bulundular         
19:14
İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz         
19:08
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı         
19:00
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız         
18:52
Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı         
18:41
İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti         
18:31
4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı         
18:28
Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor         
18:10
İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri         
18:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2020 23:21:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon'da karı koca Kovid-19'u yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]