Trabzon'da kavgaya karışan 4 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymamaktan para cezası verildi - Son Dakika

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kavgaya karışan 4 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplam 12 bin 600 lira idari para cezası verildi.

Trabzon Valiliği'den yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'nca son bir haftada yapılan çalışmalarda, Akçaabat ilçesinde 2 şüpheli tarafından darp edildiklerini öne süren 2 kişinin şikayeti üzerine, soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet savcılığınca, şüpheli ve mağdurlar hakkında sosyal mesafe kuralına uymamaktan Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince şahısların her birisi 3 bin 150 lira idari para cezasına çarptırıldı.

Öte yandan Ortahisar ilçesinde 1, Çaykara ilçesinde 7, Hayrat ilçesinde 3, Sürmene ilçesinde 5, Tonya ilçesinde 1 olmak üzere toplam 17 kişinin hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına uymadığı tespit edildi. Şahıslara, Umumi Hıfzısıhha Kanunu'na muhalefetten toplam 44 bin 100 lira idari para cezası verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada uygulanan önleyici kolluk devriyesi uygulamalarında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına uymadığı, market içerisinde maske takmadığı, sosyal mesafeyi korumadığı ve 2 günlük sokağa çıkma yasağına uymadığı belirlenen Akçaabat ilçesinde 20, Ortahisar'da 18, Çarşıbaşı'nda 2, Araklı'da 3, Vakfıkebir'de 8, Tonya'da 12, Maçka'da 9, Yomra'da 5, Arsin'de 4, Dernekpazarı'nda 5 olmak üzere toplam 86 kişiye Kabahatler Kanunu gereğince toplam 33 bin 712 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, Ortahisar ilçesinde yapılan istihbarı çalışma sonucu 1 işletmede konaklayan 6 şüphelinin üzerinde ve konakladıkları apart odasında yapılan aramada, 3 şüphelinin üzerinde toplamda 6,24 gram toz esrar maddesi ve 1 adet esrar içiminde kullanılan pet şişe ele geçirildiği aktarıldı.

Araklı ilçesinde ise 1 şüpheli şahsın "kullanmak amaçlı uyuşturucu ve uyarıcı madde" bulundurduğu bilgisi alınması üzerine, şahsın ikameti ve aracında yapılan aramada 30 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri devam ediyor.