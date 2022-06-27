Trabzon'da kayıp kişinin cesedi denizde bulundu

Hayatını kaybeden kişinin Ortahisar ilçesinde yaşayan M.S (45) olduğu ve ailesi tarafından 1 hafta önce güvenlik güçlerine hakkında kayıp ihbarında bulunulduğu tespit edildi.

Olay yerine gelen ekiplerce öldüğü belirlenen kişi, dalgıçlar tarafından sudan çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu 'na götürüldü.

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Kaynak: AA

Trabzon, Güncel, Son Dakika

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