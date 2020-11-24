Trabzon'da Kovid-19'u yenen okul müdüründen "kurallara uyun" çağrısı - Son Dakika

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Hızırbey İlkokulu Müdürü Davut Kalyoncuoğlu, "Maske ve mesafe kurallarına uyulmasıyla okulların en kısa sürede açılmasını temenni ediyorum. Herkes eğer sorumluluğunu yerine getirirse bu hastalığı yeneceğimize inanıyorum." dedi.

Kalyoncuoğlu, AA muhabirine, bir süre önce şiddetli baş ağrısı ve yüksek tansiyon şikayeti üzerine şüphelenerek yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve evinde 14 gün karantinaya girerek tedavi gördüğünü söyledi.

Test sonucunun pozitif olduğunu öğrendiğinde çok farklı duygular yaşadığını dile getiren 47 yaşındaki Kalyoncuoğlu, şöyle devam etti:

"Maske gerçekten çok koruyucu bir önlem. Bu zorlu dönemde sağlık çalışanlarının bizi araması moral verdi. Kovid-19 sonrası okula dönmek yeniden doğmak gibi. Tekrar dönünce okulun gerçekten çok değerli olduğunu, iş ortamına girince hayatın başka olduğunu ve değerini de anladım. Kovid-19 olana kadar planlarım hep uzun vadeliydi, sanki bana Kovid-19 hiç uğramayacakmış gibi geliyordu. Hastalık sonrası kısa sürede yapmam gereken ne varsa yapmak istiyorum. Çünkü yarının ne getireceği belli değil."

Kalyoncuoğlu, öğretmenlik mesleğinin insanlar için ayrı bir önemi olduğuna vurgu yaparak, her insanın hayatında öğretmenlerin ayrı anlam taşıdığını belirtti.

Öğretmenler Günü'nün de çok değerli olduğuna işaret eden Kalyoncuoğlu, "Veliler, çocuklar, öğretmenleriyle birlikte olmak istiyorlar. Onlarla göz teması kurmak çok önemli. Öğretmenlik kalbe dokunma sanatı. Dolayısıyla çocukların kalbine inmek, telefon ve internet üzerinden de oluyor ama yüz yüze gibi hiçbir şekilde olmuyor. Öğretmenlerin istediği tek şey hatırlanmak ve bu süreçte herkesin sorumluluğunu yerine getirmesi." ifadelerini kullandı.

Kalyoncuoğlu, okulların kademeli olarak açıldığı dönemde çocukların sevinçle geldiğini kaydederek, "Maske ve mesafe kurallarına uyulmasıyla okulların en kısa sürede açılmasını temenni ediyorum. Herkes eğer sorumluluğunu yerine getirirse bu hastalığı yeneceğimize inanıyorum. Çocukları korumak üzere herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor." diye konuştu.