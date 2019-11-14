Trabzon'da kültür sanat

Konya Devlet Tiyatrosu (KDT), "Shirley Valentine" adlı oyunu, Trabzon'da tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

Willy Russell'in yazdığı, Mustafa Uzman'ın yönettiği oyunda, Bengisu Gürbüzer Doğru rol alıyor.



Oyun, bugün ve yarın 20.00'de, 16 Kasım Cumartesi günü 15.00 ve 20.00 saatlerinde Haluk Ongan Sahnesi'nde sanatseverler ile buluşacak.

TDT'den iki oyun

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) da "Heidi" adlı çocuk oyununu sahneleyecek.

Johanna Spyri'nin yazdığı, Büşra Çalışkan ile Dilek Dalipler'in çevirisini yaptığı oyunun yönetmenliğini Ersin Ayhan üstleniyor.

Oyun, 19 Kasım Salı günü 12.00 ve 15.00 saatlerinde Haluk Ongan Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.

TDT ayrıca "Kuzguncuklu Fazilet" oyununu tiyatroseverler ile buluşturacak.

Yılmaz Karakoyunlu'nun yazdığı, Adnan Erbaş'ın yönettiği oyunda, Elvan Saliha Karahasan, Yavuz Topçuoğlu, Ercan Kılıçarslan, Selin Poyraz, Ahmet Uzuner, Gürkan Erarslan, Mahir Elvan, Elvan Tibukoğlu, Efecan Baştürk'ün de aralarında bulunduğu oyuncular rol alıyor.

Yönetmen yardımcılığını Ercan Kılıçarslan, dekorunu Büşra Eroğlu, kostüm tasarımını Gazal Erten, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziğini Kemal Günüç'ün yaptığı oyunun koreografisi Nilgün Bilsen'e ait.



Oyun, 20 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde izlenebilecek.

Sergi ve konser

Şahver Altuntaş'ın 4. kişisel sergisi "Yaşamın Renkleri", İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde yer alıyor.

Sergi, 20 Kasım'a kadar sanatseverler tarafından gezilebilecek.

Yeni Türkü, 40. Yıl Özel Konseri'ni Trabzon'da gerçekleştirecek.

Konser, 20 Kasım Çarşamba günü saat 20.00 de Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.