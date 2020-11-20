Trabzon'da kursiyerler tahta parçalarından çeşitli ürünler yapıyor - Son Dakika

Trabzon'un Köprübaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan hediyelik eşya yapımı kursuna katılan kursiyerler, odun parçalarından çeşitli ürünler yapıyor.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, yaklaşık bir yıl önce başlattığı hediyelik eşya yapımı kursuna katılan kursiyerler, hem meslek öğreniyorlar, hem de ilçenin ekonomisinin gelişmesi için katkı sağlıyor.

Kursiyerler kıl testere, çekiç, elektrikli hızar ve torna tezgahı gibi makinelerin başına geçerek, çeşitli odun parçalarından tahta kaşık ve çatal, uçak, mutfak malzemeleri ve oyuncaklar yapıyor.

Köprübaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Özen, AA muhabirine, el sanatlarıyla ilçenin adının ön plana çıktığını belirterek, kursa özellikle kadınların ilgi gösterdiğini söyledi.

Özen, kurs bitiminde katılımcılara iş yeri açma belgesi verileceğini ifade ederek, pandemiden dolayı kursiyerlerin yarı zamanlı eğitimlere devam ettiğini dile getirdi.

Hediyelik eşya yapımı kursu usta öğreticisi Yusuf Hayrihan Bektaş da, 2 yıldır Trabzon'dan ilçeye gelerek, el sanatları üzerine eğitim verdiğini anlattı.

Bektaş, el emeğiyle çeşitli ürünler yaptıklarını dile getirerek, "Açtığımız kurslarda kadınlar ilgi gösteriyor. Öğrenmek için çabalıyorlar. Bizlerde elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Atölye şartları ve makinelerde rahat çalışabilmeleri için destek oluyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıp, öğretmeye çalışıyoruz." dedi.

İlçede el sanatlarının ön plana çıktığını anlatan Bektaş, "İlçede özellikle tahtadan kaşıklar yapılıyor. Birçok vatandaş geçimini bu şekilde sağlıyor. Kaşıklar makinede yapılamadığı için zor ve emek isteyen bir iş, tamamen elde yapıyoruz." diye konuştu.

Kursa katılan 5 çocuk annesi 52 yaşındaki Fatma Hanım Altınkaya ise eğitimlere severek katıldığını belirterek, "Oyuncak, araba, kaşık, iskemle gibi ürünler yaptım. Kurstaki malzemelerin hepsini kullandım ama en çokta tornayı seviyorum. " diye konuştu.