Üye Girişi
Ortahisar'da meydana gelen heyelanda bir ev yıkıldı - Son Dakika

Ortahisar'da meydana gelen heyelanda bir ev yıkıldı

27.01.2022 14:37

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen heyelanda prefabrik ev yıkıldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen heyelanda prefabrik ev yıkıldı.

Dolaylı Mahallesi Güney Kümeevleri mevkisindeki heyelandan yaklaşık 10 dönümlük alan etkilendi.

Heyelanda prefabrik ev yıkıldı, bölgeye ulaşımı sağlayan 300 metrelik beton yol birçok noktadan çöktü.

Muhtar Ali Faik Şenel, AA muhabirine, heyelanın hasara yol açtığını belirterek, "Heyelanda bir ev yıkıldı. Buradaki evler genellikle yazın kullanıldığı için kimse kalmıyordu. Allah'a çok şükür ki can kaybımız yok, arazide zarar oldu." dedi.

Şenel, belediyeye müracaatta bulunduklarını ifade ederek, hava şartlarının uygun olması halinde bölgede gerekli çalışmanın yapılacağını söyledi.

Ortahisar'da meydana gelen heyelanda bir ev yıkıldı
Ortahisar'da meydana gelen heyelanda bir ev yıkıldı
Ortahisar'da meydana gelen heyelanda bir ev yıkıldı

YORUMLAR
500

Ortahisar, Prefabrik, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ortahisar'da meydana gelen heyelanda bir ev yıkıldı - Son Dakika


Cansız bedenleri 100 metre arayla bulunmuştu! İki kadının cinayet şüphelisi 8 ay sonra yakalandı Cansız bedenleri 100 metre arayla bulunmuştu! İki kadının cinayet şüphelisi 8 ay sonra yakalandı         
15:51
Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu         
15:49
Öldü zannedilen adam morgda uyanıp ayağa kalktı! O anlar kamerada Öldü zannedilen adam morgda uyanıp ayağa kalktı! O anlar kamerada         
15:42
7. kattan düşerek ölmüştü! Stajyer avukatın ölümünün arkasındaki sır perdesi aralandı 7. kattan düşerek ölmüştü! Stajyer avukatın ölümünün arkasındaki sır perdesi aralandı         
15:38
Airbnb, İtalya'da kira ödemeden bir yıl kalacak şanslı kişiyi arıyor! İşte şartları Airbnb, İtalya'da kira ödemeden bir yıl kalacak şanslı kişiyi arıyor! İşte şartları         
15:32
Nalan hamile mi? Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak? Nalan hamile mi? Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak?         
14:49
Ediz Hun'un zor anları! Fatma Girik'in tabutunu öpüp gözyaşları içinde veda etti Ediz Hun'un zor anları! Fatma Girik'in tabutunu öpüp gözyaşları içinde veda etti         
13:08
Fiyat yükselişinin önüne geçmek için yeni önlem! Bakanlık, 20 ürünün ihracatına müdahale edebilecek Fiyat yükselişinin önüne geçmek için yeni önlem! Bakanlık, 20 ürünün ihracatına müdahale edebilecek         
12:43
Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puan yükseltti: 23,2 bekliyoruz Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puan yükseltti: 23,2 bekliyoruz         
11:40
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur! Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!         
10:46
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
10:11
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
22:08

Son Dakika Haberleri
15:50 Aykut Kocaman çıkan haberlere isyan etti: Sürekli çeteler tarafından bir şeyler yaratılıyor hakkımda
15:42 Ağabeyini kontrol etmek için gittiği evde cesediyle karşılaştı! Polis şimdi bahçedeki ayak izlerinin peşinde
15:41 Öldü zannedilen adam morgda uyanıp ayağa kalktı! O anlar kamerada
15:37 7. kattan düşerek ölmüştü! Stajyer avukatın ölümünün arkasındaki sır perdesi aralandı
15:36 Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında
15:32 Airbnb, İtalya'da kira ödemeden bir yıl kalacak şanslı kişiyi arıyor! İşte şartları
15:21 Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı
11:35 Gaz nedeniyle boruda mahsur kalan işçiyi itfaiyeci kurtardı! 200 metre süründü
15:09 İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!
15:04 ABD'li dev banka JP Morgan'dan Türkiye değerlendirmesi: Dolarizasyon azaldı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 15:59:19. #1.11#
SON DAKİKA: Ortahisar'da meydana gelen heyelanda bir ev yıkıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement